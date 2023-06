Festarilippujen kanssa tulee olla tarkkana sosiaalisessa mediassa.

Poliisi varoittaa tapauksista, joissa huijari on myynyt olemattomia festivaalilippuja sosiaalisessa mediassa.

Tiedotteen mukaan tutkinnassa on useampi tapaus, joissa musiikkifestareille halajavat ovat löytäneet lipun virallista lippukauppaa edullisemmin someryhmästä. Huijaus on paljastanut, kun lippuja ei rahojen siirtämisen jälkeen olekaan toimitettu sovitusti.

Todisteena rehellisyydestään myyjä on esimerkiksi esittänyt kuvan henkilöllisyystodistuksestaan. Ostajat ovat siirtäneet hänelle jopa 450 euroa lippujen toivossa.

Nyt, kun festivaalikesä on käynnissä, poliisi kannustaa olemaan varovainen vastaavissa kaupankäyntitilanteissa. Poliisi tutkii tuoreimpia tapauksia petoksina.

Vaikka ostaja saisikin lipun myyjältä, ei vaara ole välttämättä ohi. Jos kyseessä on pdf- tai mobiililippu, myyjä voi lähettää siitä eteenpäin lukemattomia kopioita väittäen kauppaa ainutkertaiseksi. Tällaisessa tapauksessa sisäänpääsijä on se, joka näyttää oman kopionsa portilla ensimmäisenä.

Ainoa turvallinen tapa ostaa lippu tuntemattomalta on käyttää lippukauppojen uudelleenmyyntipalveluita. Tiketin uudelleenmyyntipalvelu on nimeltään Liputon.fi ja Lippu.fillä vastaava on Fansale.fi. Ticketmasterin sisällä liput myydään menemällä omiin lippuostoksiin ja valitsemalla lipun myynti.

Jälleenmyyntipalvelut toimivat siten, että kaupan toteutuessa alkuperäinen mitätöidään ja uudelle ostajalle tehdään uniikki lippu.

Lipun laittaminen uudelleen myyntiin ei ole tae siitä, että se menee kaupaksi. Loppuunmyytyjen tapahtumien suhteen todennäköisyys on suurempi.

Uudelleenmyytävän lipun menekkiin vaikuttaa myös hintapyyntö. Viralliset jälleenmyyntipalvelut tosin yleensä määrittelevät kattohinnan sille, paljonko lipusta voi pyytää.

Suomalaisia kiusaa vahvasti toinen somehuijaus, josta poliisi on myös joutunut erikseen varoittamaan. Rikollisten tavoitteena on kaapata Facebook-tili ja uhrinsa pankkitiedot rahojen varastamiseksi.

Huijarit lähestyvät uhrejaan Facebookissa kaverin nimissä kaapatulta tililtä käsin. Yleinen huijaus alkaa yksityisviestillä, jossa Facebook-kaveri pyytää uhrin puhelinnumeroa ja sanoo ilmoittaneensa itsensä ja uhrinsa arvontaan. ”Rahapalkinnon saamiseksi” tämä pyytää uhriltaan tilinumeroa ja pankkitunnuksia.

Rikollisen uhriksi on joutunut hiljattain useampi Facebook-käyttäjä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.