Varo! Nämä kolme soittajaa ovat vaaran merkki

Liikkeellä on niin sanottua kaksoishuijausta, mutta kaikki petokset eivät perustu siihen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa suomalaisia huijauspuheluista.

Viranomaisen mukaan soittoja tulee tällä hetkellä kolmen tahon nimissä: pankin, perintätoimiston tai elektroniikkaliikkeen. Jokaisen kannattaa suhtautua suurella varauksella soittoihin, joiden väitetään tulevan näistä.

Joissakin tapauksissa kyse on niin sanotusta kaksoishuijauksesta: Uhrille lähetetään ensin ”tavanomainen” huijausviesti, jonka moni myös sellaiseksi tunnistaa. Seuraavassa vaiheessa huijari soittaa pankin nimissä ja sanoo uhrin rahojen olevan vaarassa. Niiden suojelemiseksi ne pitäisi siirtää ”turvatilille”.

Tosiasiassa kyseessä on huijarien tili, josta rahat jatkavat matkaansa eteenpäin.

Puhelut tulevat suomen kielellä, eikä niihin aina liity etukäteen tulevaa tekstiviestiä.

– Soittaja kertoo, että uhrin tiedoilla on ostettu jotakin, usein noin tuhannella eurolla, ja lasku siitä on siirtymässä nyt perintään. Uhrille kerrotaan, että rikollisella on pääsy uhrin tietoihin, ja puhelussa joko kalastellaan tunnukset tai ohjataan uhri tekemään itse siirtoja ”turvatileille”, Nordean petosasiantuntija Sara Helin kertoi IS Digitodaylle viime viikolla.

Viranomainen kehottaa varmistamaan, mistä yhteydenotto tulee. Tämän voi tehdä esimerkiksi katkaisemalla puhelun ja soittamalla pankin puhelinnumeroon.

Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus kehottaa ihmisiä varoittamaan lähipiiriään ajankohtaisista huijauksista.

Huijauspuhelut ovat vakiintunut ilmiö, ja lähestymisyrityksiä voi tulla myös melkein minkä tahansa tahon nimissä. Niin sanotut teknisen tuen puhelut, joita on tehty yleensä Microsoftin tai ”Windows Technical Departmentin” nimissä, ovat piinanneet suomalaisia usean vuoden ajan aaltoina tulevina soittokampanjoina.

Soittajan tarkoituksena oli yleensä päästä käsiksi uhrin pankkitilille asentamalla tämän laitteelle etähallintasovellus. Vastaavanlaisia huijaussoittoja tehtiin myös teleoperaattorien nimissä.