Ensin uhrilta huijataan pankkitunnukset perinteisin keinoin. Sitten soitetaan perään pankin nimissä.

Suomessa on parin viime kuukauden aikana nähty uudenlaista huijausta. Nordean mukaan tavoitteena on varastaa rahaa uhrin pankkitililtä, mutta menetelmä on poikkeuksellinen. Huijausviestin ja puhelinsoiton yhdistelmään perustuvaa menetelmää voi luonnehtia kaksivaiheiseksi huijaukseksi.

Näissä huijauksissa uhria lähestytään ensin perinteisen huijauksen tapaan tekstiviestillä esimerkiksi Ulosottolaitoksen nimissä hänen houkuttelemisekseen verkkopankkitunnuksia utelevalle kalastelusivulle. Seuraavaksi uhrille soitetaan kyseisen pankin nimissä petoksesta varoittaen ja annetaan ohjeet rahojen siirtämiseksi ”turvatilille”.

– Ilmoituksia tällaisista ”hybridipetoksista”, joissa ensin lähetetään kalastelutekstiviesti ja sitten tehdään soitto perään, on tullut Nordeaan viimeisten viikkojen aikana yhteensä noin parikymmentä kappaletta, Nordean petosasiantuntija Sara Helin kertoo.

Lue lisää: Ritva, 65, sai oudon viestin sukulais­naisen nimissä – seurasi todellinen läheltä piti -tilanne ja yö­unet menivät

Puhelut tulevat ainakin näennäisesti suomalaisista numeroista, ja huijarit ovat puhuneet suomea. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

– Ainakaan valtaosa ilmoittajista ei ole huomannut tai maininnut tunnistettavaa vierasta korostusta soittajan puheessa, Helin sanoo.

” Ainakaan valtaosa ilmoittajista ei ole huomannut tai maininnut tunnistettavaa vierasta korostusta soittajan puheessa.

Helinin mukaan soittoja on tehty muidenkin pankkien kuin Nordean nimissä – kalastelijat tuntuvat soittavan sen pankin nimissä, jonka tunnuksia uhri on käyttänyt kalastelusivulla. Toisinaan rikolliset pyrkivät asentamaan uhrin laitteeseen etähallintaohjelman, jolla he käytännössä saavat kaapattua uhrin laitteen.

Lue lisää: Näin huijarisoittaja yrittää naruttaa sinua – jos näet tällaisen ilmoituksen ruudullasi, lopeta heti

Liikkeellä on myös huijaussoittoja pankkien, perintätoimiston tai elektroniikkaliikkeen nimissä, joihin ei liity tekstiviestiä. Nämäkin puhelut tulevat suomen kielellä, ja petosyrityksistä tulee ilmoituksia Nordealle joitakin kappaleita viikossa.

– Soittaja kertoo, että uhrin tiedoilla on ostettu jotakin, usein noin tuhannella eurolla, ja lasku siitä on siirtymässä nyt perintään. Uhrille kerrotaan, että rikollisella on pääsy uhrin tietoihin, ja puhelussa joko kalastellaan tunnukset tai ohjataan uhri tekemään itse siirtoja ”turvatileille”.

Lue lisää: Huijauspankki jymäytti suomalais­­miestä, asian­tuntija järkyttyi vahingon koosta

Helin antaa muutaman tärkeän ohjeen kansalaisille:

Pankki, poliisi tai mikään viranomainen ei koskaan soita asiakkaalle pyytäen hänen tunnuksiaan puhelussa.

Asiakasta ei koskaan ohjeisteta tekemään siirtoja millekään turvatileille.

Tällaisissa yhteydenotoissa parasta on katkaista puhelu.

Älä luota siihen, että huijauspuhelun voisi tunnistaa pelkästään numeron perusteella. Puheluja voidaan tehdä tai ne voidaan väärentää näyttämään suomalaisista numeroista saapuvilta.

Jos epäilet tulleesi huijatuksi tai olet jo ehtinyt antaa joitakin tietojasi huijareille, ole heti yhteydessä pankkisi asiakaspalveluun ja kerro asiasta.

Helin ei kerro, minkälaisia summia uhrit ovat menettäneet. Nordealla on reklamaatioprosessi tällaisia tapauksia varten, ja jokaisen kohdalla päätetään erikseen, korvataanko rahat uhrille vai ei.