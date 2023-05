Telia kieltää TikTokin

Äärisuosittua kiinalaissovellusta ei enää sallita Telian työpuhelimissa ja -tietokoneissa.

TikTokin on pelätty vakoilevan tietoja Kiinan hallitukselle. TikTok on kiistänyt väitteet.

Kiinalainen lyhytvideosovellus TikTok joutuu pannaan Teliassa. Teleoperaattori kertoo kieltävänsä sovelluksen työpuhelimissaan ja -tietokoneissaan toukokuun lopusta lähtien Suomessa ja kaikissa Telia-maissa.

Yhtiö perustelee ratkaisuaan turvallisuusviranomaisten esiin nostamalla tietoturvariskillä.

– Turvallisuusviranomaiset ovat nostaneet useissa maissa esiin TikTokin käyttöön liittyvät turvallisuusuhat. Telian verkot ovat keskeinen osa kriittistä, kansallista infrastruktuuria, minkä vuoksi päädyimme huolellisen arvioinnin perusteella kieltämään sovelluksen käytön työlaitteissa, Telian yritysturvallisuusjohtaja Kalle Kaasalainen perustelee tiedotteessa.

Johtajan mukaan yritysturvaa voivat uhata TikTokin käyttäjiltään vaatimat erittäin laajat oikeudet. Hän muistuttaa Telian olevan huoltovarmuusyhtiö. Yrityksellä on viranomaisten määräämä velvoite turvata tietoliikenteen toimivuus poikkeusoloissa niin, että kansallisesti kriittiset palvelut ja infrastruktuuri toimivat.

– Käytännössä uhkana on yrityssalaisuuksiemme päätyminen vääriin käsiin, Kaasalainen selvittää Ilta-Sanomille.

Tarkoitatteko ”väärillä käsillä” Kiinan hallitusta?

– Kiina ei ole maana tässä mitenkään erityisasemassa. Sovelluksella vain on sellaiset oikeudet, että kun puhelinta käytetään myös työssä, silloin on riskinä yritysturvallisuuteen liittyvien asioiden vuotaminen, Kaasalainen täsmentää.

Huolia aiheuttavia sovelluksen pyytämiä lupia ovat esimerkiksi kameran ja mikrofonin käyttö ja sijainnin seuranta. Niille kaikille voi olla myös luonnollisia sovelluksen käyttöön liittyviä perusteita, mutta Teliassa ei oteta riskejä.

Suomen tietoturvaviranomaiset eivät ole kuitenkaan antaneet mitään virallista suositusta tai ohjeistusta TikTokin suhteen?

– Olemme kansainvälinen yhtiö, ja Suomi on yksi markkinoistamme. Muilla markkinoilla kommunikaatio asian suhteen on ehkä ollut hieman suorempaa. Kyllä [huoli] on Suomenkin viranomaisten kautta annettu ymmärtää, mutta ehkä meidän kulttuurimme on hieman erilainen, Kaasalainen pohtii.

Kiinalaisen teknologiayhtiö ByteDancen kehittämän sovelluksen tietoturva on herättänyt huolta eri länsimaissa. Monet valtiot ovat kieltäneet sovelluksen käyttämisen valtion työntekijöiden laitteilla.

Yhdysvalloissa Montanan osavaltio jopa kielsi kansalaisilta TikTokin käytön. TikTok taistelee kieltoa vastaan oikeudessa ja pitää sovellukseen kohdistuneita pelkoja perusteettomina.

Telian päätös on herättänyt kysymyksiä työntekijöiden keskuudessa etenkin, koska Telia jakaa jatkossakin TikTokissa markkinointisisältöä.

– TikTok on erittäin suosittu sovellus, ja haluamme tietenkin olla läsnä siellä, missä suomalaiset viettävät aikaansa. Kanavan ylläpitoa hoidamme jatkossa erityisjärjestelyin. Omat työntekijämme voivat tietenkin käyttää sovellusta omilla puhelimillaan, Kaasalainen sanoo.

TikTok on ensimmäinen sovellus, jonka Telia on varsinaisesti kieltänyt. Miksi samalla tavalla ei menetellä esimerkiksi WhatsAppin suhteen, koska sovelluksen omistavan Metan laajat turvallisuusongelmat ovat yleisessä tiedossa, ja kilpailijat ovat syyttäneet WhatsAppia jopa tahallisista takaovista käyttäjätietoihin?

– Olemme suositelleet välttämään tiettyjen sovellusten käyttöä työssä. Siihen meillä on olemassa hyväksytyt sovellukset. WhatsApp ei sinänsä ole erilaisessa asemassa. Mutta TikTok on silti ensimmäinen sovellus, josta on annettu tällainen kielto, Kaasalainen myöntää.

Vielä ei ole selvillä, miten Telia valvoo TikTok-kieltoa. On mahdollista, että sovelluksen asentaminen puhelimiin estetään teknisin keinoin, mutta toisaalta voi olla, että kiellon noudattaminen jää työntekijöiden vastuulle.