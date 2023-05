Pimeästä verkosta löytyi yli 2 000 suomalaista maksu­korttia – tässä on varastetun kortin hinta

Varastetusta suomalaisesta maksukortista maksetaan keskimäärin vain 3,40 euroa.

Vpn-ohjelmistoa tarjoavan NordVPN:n tutkijat analysoivat kuuden miljoonan pimeästä verkosta löydetyn maksukortin tiedot sisältävän tietokannan. Korteista 2 321 kuului suomalaisille.

Suomalaisista maksukorteista yli puolet oli Visoja, seuraavaksi eniten oli Mastercardeja. Suomalaisten korttien keskihinta oli 3,40 euroa, mikä on verrattain vähän. Ne eivät siis vaikuta kovin kiinnostavilta rikollisten silmissä.

Esimerkiksi slovenialaisesta kortista maksetaan keskimäärin melkein 9,90 euroa portugalilaisesta kortista noin 10,10 euroa kappaleelta. Ruotsalaisestakin kortista pulitetaan noin 6,30 euroa.

Muutos hinnoissa on huomattava verrattuna NordVPN:n vastaavaan selvitykseen vuonna 2021. Silloin tutkittiin 4 miljoonaa korttia ja suomalaisen kortin keskihinta oli noin 8,20 euroa. Se oli silti huomattavan vähän naapurimaihin verrattuna.

NordVPN:n mukaan suomalaiset kortit eivät ole kovin alttiita petoksille: Yhtiön korttipetosriski-indeksillä (0–1) suomalaiset kortit saavat luvun 0,34. Sloveniassa riski-indeksi on jopa 0,82.

Indeksi kertoo siitä, miten todennäköistä korttitietojen joutuminen pimeille markkinoille on. Se on muodostettu kunkin maan asukasluvun ja liikkeelle laskettujen korttien määrän perusteella. Suomen luku on nyt pienempi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 0,4.

Asiantuntijat kuvailevat näitä tietoja jäävuoren huipuksi, sillä 63 prosenttia korteista löytyi yhdessä muiden henkilötietojen, tyypillisesti sähköposti- ja kotiosoitteen sekä puhelinnumeron, kanssa. Vähemmässä määrin mukana oli myös syntymäaikoja ja henkilötunnuksia.

Aiemmin korttitiedot varastettiin tyypillisesti niin sanotulla väsytyshyökkäyksellä eli yksinkertaisesti arvaamalla koneellisesti kortin numero ja turvakoodi. Nyt on tapahtunut selvä muutos.

– Useimmat kortit, jotka löysimme tutkimuksemme aikana, myytiin yhdessä uhrien sähköposti- ja kotiosoitteen kanssa, joita on mahdoton arvata. Voimme päätellä, että ne varastettiin käyttämällä hienostuneempia menetelmiä, kuten tietojenkalastelua ja haittaohjelmia, NordVPN:n kyberturvallisuusneuvoja Adrianus Warmenhoven sanoo tiedotteessa.

Suomessa tilanne poikkeaa hieman keskiarvosta. Täällä noin puolet korteista varastettiin haittaohjelmilla ja toinen puoli väsyttämällä.