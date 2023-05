Tämä kaverilta tuleva viesti on myrkkyä – toimi näin, jos saat sellaisen

Viranomainen varoittaa sosiaalisen median tilien kaappausyrityksistä.

Suomalaisten Facebook-tilien kaappaamiseksi on meneillään kampanja.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa kaverin nimissä tulevista pikaviesteistä, joissa pyydetään puhelinnumeroa.

Tällaisen viestin tarkoitus on tilisi kaappaaminen. Viesti on lähetetty kaapatulta tililtä. Tyypillisesti perusteena puhelinnumeron pyytämiselle on kilpailu, johon ”kaveri” kertoo ilmoittaneensa uhrin ja johon edellytetään numeroa.

– Kun rikolliset ovat saaneet puhelinnumeron tietoonsa, voidaan sitä kautta urkkia käyttäjälle tullut kirjautumisen vahvistuskoodi. Kyberturvallisuuskeskus kirjoittaa.

Tämäntyyppisiä viestejä on käytetty Facebook- ja Instagram-tilien kaappaamiseen. Parhaillaan meneillään on aktiivinen kampanja Facebook-tilien kaappaamiseksi.

Viranomainen kehottaa varmistamaan outojen kavereilta tulleiden viestien todenperäisyyden jotain muuta kautta.

– Voit esimerkiksi soittaa viestin lähettäneelle henkilölle, ja varmistaa, onko hän varmasti lähettänyt kyseisen viestin.

Kyberturvallisuuskeskus kehottaa ilmoittamaan kaapatusta tilistä Facebookille lomakkeen kautta. Viranomaisen aihetta koskevan Facebook-päivityksen kommentit ovat kuitenkin lannistavia: usea käyttäjä kertoo ilmoittaneensa varastetusta tilistä Facebookille, mutta tämä ei ole johtanut mihinkään toimenpiteisiin.

Jotkut kommentoijat kertovat poistaneensa kaapatun tilin kavereistaan. Mikäli kaverin tili osoittautuu kaapatuksi, asiasta voi varoittaa Facebookissa. Yksi tapa tehdä tämä on yrittää merkitä kaapattu tili Facebook-päivitykseen, jolloin tämä näkyy kaapatun tilin kavereille.

IS Digitoday kertoi maanantaina keskisuomalaisesta Ritvasta, joka sai vävypoikansa äidin nimissä tulleen numerotiedustelun Facebook Messengerissä. Tilikaappauksen lisäksi kyseessä saattoi olla yritys taloudelliseen hyötyyn, sillä ”voittoisan arvonnan” palkinnon vastaanottamiseen saatetaan pyytää maksukortin tietoja. Todellisuudessa tällaiseen ei tarvita maksukorttitietoja.

Ritva kertoi saamiensa viestien olleen hyvää suomea. Aikaisemmin suomalaisia turvannut kielimuuri ei tarjoa enää turvaa kehittyneiden konekäännösten myötä.

