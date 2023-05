Näin monta hyökkäystä Suomen verkossa nähtiin Nato-päivänä

Kohdistetut hyökkäykset ja kiristysohjelmat: Merkittävä uhka organisaatioille ovat kiristyshaittaohjelmat, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. Viimeisen vuoden aikana usea organisaatio Suomessa on joutunut kiristyshaittaohjelman uhriksi. Erityisesti kohdistettujen kyberhyökkäysten määrä, joissa kohdeorganisaatio on tarkkaan valittu, on kasvanut.