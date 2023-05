Elisan nimissä huijataan – varo tällaisia viestejä

Elisa varoittaa huijausviesteistä. Niitä tulee useammalla eri teemalla.

Teleoperaattori Elisa kertoo uusista sähköpostiviesteistä, jotka tähtäävät ihmisten arkaluonteisten tietojen varastamiseen.

– Huomio! Liikkeellä on uusia, Elisan nimissä lähetettyjä huijausviestejä, joiden tavoitteena on saada henkilö vierailemaan kalastelusivulla. Viestit sisältävät linkin sivustolle, jonka tarkoituksena on kerätä kirjautumistunnuksia, Elisa twiittasi perjantaina.

Elisan tiedotteen mukaan liikkeellä on laskumuistutus-, lasku- ja irtisanomisvahvistusaiheisia huijausviestejä.

Liikkeellä on useita sähköpostikampanjoita, joiden tavoitteena on saada henkilö vierailemaan kalastelusivulla. Asiakkaille on lähetetty sähköposteja otsikoilla ”Viimeinen Varoitus! Maksumuistutus Elisan laskusta” ja ”Irtisanomisvahvistus”. Viestit sisältävät linkin kirjautumistietoja pyytävälle huijaussivustolle.

Ole valppaana myös muiden operaattorien nimissä tehtävien huijausten varalta. Ainakin DNA:n varjolla on lähetetty tekstiviestejä, joissa uhataan puhelinnumeron jäädyttämisellä.

Lue lisää: ”Tietosi on päivitettävä tai puhelin­numerosi jäädytetään” – näin suomalaisia huijataan nyt

Monia muitakin huijausviestejä on liikkeellä. Viime aikoina näitä on naamioitu esimerkiksi Suomi.fi-palvelun, Postin, Ulosottolaitoksen, MobilePayn, ApplePayn ja Netflixin lähettämiksi.

Ota heti yhteys pankkiisi, mikäli olet luovuttanut huijaussivustolle verkkopankkitunnuksesi. Vasta sen jälkeen vaihda vaarantuneet salasanasi ja tee asiasta rikosilmoitus poliisille.

Elisan asiakkaat voivat vaihtaa salasanansa OmaElisa-portaalissa.