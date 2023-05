Chrome saa pitkään toivotun uudistuksen. Google luopuu osoiterivin lukkosymbolista.

Google tekee pienen, mutta tärkeän muutoksen suositun Chrome-selaimensa käyttöliittymään. Osoiterivin yhteydessä vuosikausia esitetty lukon symboli korvataan neutraalilla säätösymbolilla.

Nykyinen verkko-osoitteen edessä oleva lukko on harhaanjohtava ja moni ei ymmärrä, että sitä voi klikata.

Lukko on tarkoittanut, että käyttäjän ja verkkosivuston välinen tietoliikenne on salattu. Sivuston osoite alkaa silloin muodossa https, kun taas salaamaton osoite alkaa http. Lukko on kuitenkin yleisesti ymmärretty sen takeeksi, että sivusto on turvallinen.

Väärinkäsitys on vaarallinen, sillä nykyään https on erittäin laajasti käytössä paitsi kunnollisilla, myös rikollisilla sivustoilla. Googlen mukaan esimerkiksi lähes kaikki tietoja kalastelevat sivustot käyttävät https:ää ja siten esittävät lukon.

Uusi symboli ei enää anna vaikutelmaa, että sivu on turvallinen.

Google viilasi lukon symbolia vuonna 2016, mutta se ei riittänyt ratkaisemaan ongelmaa.

– Huolimatta ponnisteluistamme vuoden 2021 tutkimuksemme osoitti, että vain 11 prosenttia osallistujista ymmärsi lukkosymbolin tarkan merkityksen, Google kirjoittaa blogissaan.

Lukkoon liittyy myös toinen ongelma. Moni ei ole tajunnut, että lukkoa voi klikata nähdäkseen lisätietoja esimerkiksi yhteyden turvallisuudesta. Uuden symbolin uskotaan kertovan selvemmin, että sitä voi klikata. Samalla symboli ei enää anna ymmärtää, että verkkosivu olisi turvallinen.

Google poistaa lukon syyskuulle ajoitetussa Chromen versiossa 117. Muutos tehdään samaan aikaan sekä tietokoneissa että Android-puhelimissa. IOS-alustalla lukkoa ei voi näpäyttää, joten Google poistaa sen kokonaan.

Chrome ei ole ainoa selain, joka on käyttänyt lukkosymbolia. Samoin tekevät ainakin Mozillan Firefox ja Microsoftin Edge. Chrome varoittaa jatkossakin käyttäjiä, kun yhteys on salaamaton.