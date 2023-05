Suomenkielinen vaate­kauppa on härski huijaus – jymäytetyiltä asiakkailta karuja kommentteja

Dopetakit.com-sivusto on petollinen. Jotkut asiakkaat huomasivat tämän kantapään kautta.

Suomenkielinen lasketteluvaatteiden verkkokauppa dopetakit.com huijaa asiakkaita. Kyseessä on vedätys, joka mukailee aitoa dopesnow.com-kauppaa varastaen sieltä esimerkiksi kuvia ja tarjoten mojovia ”alennuksia”.

Väärä sivusto on rekisteröity tammikuussa tänä vuonna, mutta on edelleen toiminnassa. Asiakaspalaute on tyrmäävää.

– Täysi huijaus! Tilasin takin. Maksu luottokortilla, toimi vain debitillä, ei luotolla. He lähettivät paketin, jossa oli joku halpislompakko, kommentoi nimimerkki Mathias Trustpilot-sivustolla.

– Kävi samalla tavalla kuin edelliselle kommentoijalle! Mutta mulle tuli feikki Ray Banit 🤬 eli täysi HUIJAUS. Älkää missään nimessä tilatko Dopetakit.com:ilta mitään, varoittaa toinen.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Väärän kaupan kuvasto on varastettu aidosta. Mallit ovat sivulla tahtomattaan. Kuvakaappaus.

Ostaminen vaatii rekisteröitymisen, eli sähköpostiosoitteen ja salasanan antamisen. Debit-kortin edellyttäminen tarkoittaa, että huijarit pääsevät heti kiinni asiakkaan rahoihin. Luottokorttia käyttämällä rahojen saaminen takaisin olisi paljon helpompaa uhrille.

Vastaava huijaus on myös intersport-hoka.com-sivusto, joka myy kenkiä samalla graafisella asettelulla kuin dopetakit.com. Myös Demonia-kenkien nimissä on samanlainen huijaus osoitteessa demonia-finland.com.

Maaliskuussa paljastui Helly Hansenia mukaileva väärä vaatekauppa. Sama pätee solovair-suomi.com-kenkäkauppaan ja arcteryx-suomi.comiin. Muitakin epäilemättä on.

PETOLLISTEN verkkokauppojen määrä on kasvanut, mutta sellaisen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Sivustot saattavat olla ulkoasultaan täysin tunnettujen brändien verkkosivujen kopioita. Hiljattaisen tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista ei tiedä, miten varmistaa verkko-ostosten turvallisuus.

Joskus kaupat saattavat olla olemassa vain varastaakseen kuluttajien maksukorttitiedot tai pankkitunnukset. Toisaalta myös epäilyttävä verkkokauppa ei välttämättä ole petollinen. Mikäli yhteystiedot ovat saatavilla, voi myyjään koittaa olla yhteydessä, jos jokin asia tilaamisessa arveluttaa.

Dopetakit.comin yhteystiedot-sivulla on vain lomake viestin lähettämiseksi, kun taas aidolla dopesnow.com-sivustolla on parempia tapoja ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Paikoin huono suomi voi myös viitata huijaukseen. Ei kuitenkaan aina. Aito verkkokauppa Proshop otti äskettäin käyttöön automaattisen kielenkääntäjän, ja seuraukset olivat paikoin huvittavia.

Aiemmin vaarallisen verkkosivun saattoi usein tunnistaa lukon puuttumisesta selaimen osoiterivillä. Se tarkoittaa, että käyttäjän ja sivuston välistä tietoliikennettä ei ole salattu. Kuitenkin yhä useammin myös väärät sivustot käyttävät lukkoa.

Esimerkiksi Dopetakit.comin tapauksessa lukko on. Mutta vaikka tietoliikenne olisi salattu, se ei takaa itse verkkosivun turvallisuutta. On myös mahdollista, että esimerkiksi ostoksia maksettaessa yhteys muuttuu salaamattomaksi. Pidä verkkokaupassa silmällä, onko lukko aina esillä osoiterivillä.