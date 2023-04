Asiasta kertoo Hus, joka on myös tehnyt tutkintapyynnön.

Hus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Husin työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta, Hus kertoo. Luvaton katselu on kohdistunut satojen ihmisten tietoihin. Työntekijän työsuhde on purettu, ja Hus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Tietoturvaloukkaus ilmeni viranomaisyhteistyönä toteutetussa selvityksessä. Selvityksen mukaan asiakaslaskutusta hoitanut reskontrahoitaja oli tehnyt sekä väestötietojärjestelmässä että Husin potilastietojärjestelmissä perusteettomia hakuja vuosien ajan.

Työntekijä oli katsellut esimerkiksi perus- ja perhetietoja sekä henkilötietoja.Kohteena oli sekä Husin henkilökuntaa että sairaalaan liittymättömiä ihmisiä. Osa kohteista asuss Uudellamaalla, osa muualla Suomessa.

Luvaton katselu on kohdistunut satojen ihmisten tietoihin, Husin hallintojohtaja Suvi Posio sanoo tiedotteessa. Loukkaukset tapahtuivat lokakuun 2019 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana.

Loukkauksen kohteeksi joutuneille ihmisille lähetetään asiasta kirjepostia. Osa kirjeistä on jo lähetetty.

– Kyseisen työntekijän käyttöoikeudet ovat olleet työn edellyttämät, mutta hän on käyttänyt oikeuksiaan väärin. Olemme pahoillamme tapahtuneesta ja äärimmäisen pettyneitä työntekijämme toimintaan, Posio sanoo tiedotteessa.