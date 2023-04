Avaa tämä Chromen valikko nyt – et ehkä ole turvassa

Google julkaisi Chrome-selaimeen hätäpäivityksen perjantaina.

Jokaisen Chrome-käyttäjän on nyt syytä varmistaa, että selain on ajan tasalla. Bleeping Computerin mukaan Chromen kehittäjä Googlen perjantaina julkaisema päivitys korjaa tämän vuoden ensimmäisen sellaisen haavoittuvuuden, jota on jo käytetty hyökkäyksissä.

Google sanoo aukon sijaitsevan selaimen V8-moottorissa. Tarkemmat yksityiskohdat pidetään salassa ainakin siihen asti että suurin osa käyttäjistä on suojassa.

Aukon löysi Googlen oma Threat Analysis Group. Sen tärkeimpänä tehtävänä on suojella asiakkaita valtiollisilta ja tarkasti kohdennetuilta kyberhyökkäyksiltä. Bleeping Computerin mukaan kyseisellä Chromen haavoittuvuudella voi olla mahdollista kaapata laitteita ajamalla niissä haitallista koodia.

Päivitys julkaistiin Windowsille, Macille ja Linuxille. Turvallinen versio on 112.0.5615.121, joka Googlen mukaan tulee käyttäjien saataville päivien tai viikkojen kuluessa.

Voit tarkistaa päivityksen asentumisen omaan selaimeesi ja asentaa sen klikkaamalla Chromen oikeassa yläreunassa olevaa 3 pisteen valikkoa. Täältä valitse ohje ja sieltä tietoja Google Chromesta.

Jos selaimesi ei ole ajan tasalla ja päivitys on saatavilla, selain alkaa päivittyä tämän valikon avaamisen myötä. Päivityksen viimeisteleminen vaatii selaimen uudelleenkäynnistämisen. Varmista ensin, ettet menetä mahdollisesti tallentamattomia töitäsi.

IS Digitoday testasi asiaa kahdella Windows-koneella. Kumpaankaan päivitys ei ollut asentunut itsekseen, vaan ne lähtivät päivittymään vasta valikossa käymisen jälkeen.

Valikkopolku aukeaa kolmen pisteen ylävalikosta.

Version tulisi näyttää tältä. Kuvakaappaus.

Vaikka haavoittuvuutta olisi käytetty toistaiseksi vain tarkasti valittuja kohteita vastaan, tilanne voi jatkossa muuttua. Kun haavoittuvuus tulee laajempaan tietoon, rivirikolliset saattavat kohdistaa hyökkäyksiä myös tavallisia käyttäjiä vastaan. Selaimen pitäminen ajan tasalla on siis enemmän kuin suositeltavaa.

Muista myös muiden käyttämiesi ohjelmistojen tietoturva. Esimerkiksi Microsoft ja Apple paikkasivat tässä kuussa haavoittuvuuksia, joihin on jo hyökätty.