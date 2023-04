Suomalaisten puhelinnumeroita käytetään entistä enemmän väärin, tietoturvaviranomainen varoittaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on saanut viime viikkoina useita kymmeniä ilmoituksia ilmoittajien puhelinnumeroiden käytöstä huijaus- ja häiriöpuheluissa. Keskus kertoo asiasta viikkokatsauksessaan.

Ilmiö on maailmalta ja Suomesta entuudestaan tuttu, mutta ilmoitusten määrät ovat selvästi nousussa. Siinä soittajan numero saadaan väärennettyä vastaamaan esimerkiksi suomalaista jo käytössä olevaa puhelinnumeroa.

Ajatuksena on, että kotimaasta tulevat puhelut ovat ulkomaalaisia uskottavampia ja uhri suurella todennäköisyydellä vastaa niihin. Soittaja voi väittää olevansa esimerkiksi teknisestä tuesta ja väittää, että hänen täytyy ottaa etäyhteys vastaajan tietokoneelle. Viime kädessä tavoitteena on varastaa uhrin henkilökohtaisia tietoja ja päästä käsiksi hänen rahoihinsa.

Näistä tunnistat vaaralliset puhelut Puhelu tulee suomalaisesta numerosta, mutta soittaja puhuu englantia.

Soittajalla on kiire ja hän haluaa sinun toimivan nopeasti.

Soittaja pyytää henkilötietoja tai pankkitunnuksia.

Puhelu kestää niin vähän aikaa, että siihen ei ehdi vastata.

Samasta numerosta tulee useita lyhyitä puheluita peräkkäin.

Jos soitat takaisin (mitä ei pidä tehdä), et kuule mitään tai sinulle esitetään erilaisia kysymyksiä. Ohjeet eivät ole täydellisiä. Huijari voi puhua myös suomea tai puhelu voi tulla ulkomaisesta numerosta. Jatkossa voivat myös yleistyä huijaukset, joissa puhujana on tekoäly, joka matkii uskottavasti esimerkiksi vastaanottajalle läheisen ihmisen ääntä.

Suurin osa Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitetuista puheluista on tehty englannin kielellä. Mikäli yhteydenotto tulee englannin kielellä suomalaisesta suuntanumerosta, kyseessä voi olla huijaus. Pelkkä puheluun vastaaminen ei ole vaarallista tai aiheuta kuluja.

– Jos saat puhelun tuntemattomasta numerosta, voit kuunnella, mitä asiaa soittajalla on. Soittajan kiire asiansa suhteen sekä henkilötietojen tai pankkitunnusten kyseleminen voivat paljastaa puhelun vilpillisyyden ja tietojen luovuttamista kannattaa harkita hyvin tarkkaan, neuvoo Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Niclas Koskinen katsauksessa.

Älä soita takaisin numeroon, jota et tunnista. Etenkään, jos soitto oli niin lyhyt, että siihen oli vaikea ehtiä vastata. Kyseessä saattaa olla niin sanottu wangiri- eli hälärihuijaus. Siinä tavoitteena on soittaa puheluita, joihin ei keretä vastaamaan. Takaisinsoitto ohjautuu maksulliseen numeroon, eikä linjalta välttämättä kuulu mitään. Toisaalta sieltä saatetaan esittää kysymyksiä, joiden tavoitteena on pidentää puhelua.

Kyberturvallisuuskeskus täydentää vanhaa ohjetta, jonka mukaan huijauksen uhrin tulisi olla nopeasti yhteydessä pankkiin mahdollisten rahansiirtojen estämiseksi:

Jos soittajalla on ollut pääsy puhelimeesi tai tietokoneellesi, kannattaa laitteet käydä tarkistuttamassa mahdollisten "takaovien" varalta.

Puheluista on myös haittaa niille, joiden numeroita käytetään väärin. Numero voidaan yhdistää rikolliseen toimintaan ja siten numeron omistajan maine saattaa tahriintua. Jos saat tietää omaa numeroasi käytetyn väärin, ota yhteyttä operaattoriisi.

Tilanteeseen on luvassa helpotusta syksyllä. 2. lokakuuta 2023 astuu voimaan määräys, joka pyrkii estämään väärennettyjen puhelinnumeroiden käytön Suomessa matkapuhelinverkossa.