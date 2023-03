Poliisi epäilee vangitun syyllistyneen kryptohuijaukseen, johon lankesi useita uhreja.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tutkivansa laajaa petoskokonaisuutta, jossa useita asianomistajia houkuteltiin mukaan perättömään kryptovaluuttasijoitustoimintaan. Pääepäilty on noin parikymppinen mies.

– Epäilty on ensin ollut vangittuna useamman viikon ajan useista petos- ja rahanpesurikoksista. Tutkinnan edetessä uusia uhreja on toistuvasti ilmennyt lisää. Hänet vangittiin helmikuun puolivälissä, epäiltynä todennäköisin syin edellä mainittuihin rikoksiin, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare tiedotteessa.

Uhreille on uskoteltu, että kyseessä on yritystoimintaan perustuvasta sijoittamisesta, jossa on mahdollisuus ansaita huomattavia tuloja ilman riskiä. Todellisuudessa pääepäilty on ottanut uhrien nimissä huomattavia lainoja eri rahoitusyhtiöistä.

Epäillyt rikokset on toteutettu vuoden 2022 syyskuun ja kuluvan vuoden 2023 helmikuun alun välisenä aikana. Toistaiseksi tiedossa oleva yhteisvahinko on noin 200 000 euroa, mutta rikoshyötyä on yritetty saada jopa yli 600 000 euroa.

Esitukinnassa on selvinnyt, että epäilty on toteuttanut tekonsa erittäin suunnitelmallisesti ja suurimmalta osin häivyttänyt sekä kätkenyt rikoksilla saamansa varat.

Springaren mukaan huijaustapa poikkeaa normaalista kryptorikollisuudesta, missä uhreja tyypillisesti lähestytään esimerkiksi sosiaalisen median mainoksilla käyttäen luvatta hyväksi julkisuuden henkilöitä.

– Pääepäilty on tavannut uhreja suurimmalta osin henkilökohtaisesti. Sen jälkeen hän on houkutellut mukaan myös uhrin lähipiiriä esimerkiksi tekstiviestein ja soittelemalla, Springare kertoo.

Samainen epäilty oli myös ehdottanut ulkomaalaistaustaisille taksinkuljettajille parempaa ansaintamahdollisuutta.

– Pidämme mahdollisena, että molempien tekotapojen uhreiksi joutuneita henkilöitä saattaa ilmaantua vielä lisää. Nyt heitä on jo yli kymmenen pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaan sekä Hämeen alueelta, Springare sanoo.

Uhrien kannattaa tehdä rikosilmoitus paikan päällä poliisiasemalla tai viime kädessä sähköisesti poliisin nettisivuilla.

Jutussa on muitakin epäiltyjä. Heidän epäillään syyllistyneen rahanpesuun. Mutta niin kuin vastaavassa rikollisuudessa usein, myös tässä tapauksessa heidän arvioidaan monesti toimineen tietämättä rikollisen toiminnan alkuperästä.

Jää kuitenkin viime kädessä oikeuden ratkaistavaksi, mikä rahanpesijöiden syyllisyyden aste on.

– Osittain ovat olleet tietoisia ja osittain sitten voi olla, että he ovat olleet täysin uhrin asemassa, Springare asettelee.

Rahaa on pesty kryptovaluuttapalveluita hyödyntäen. Poliisi on tutkinnan aikana saanut jäljitettyä huomattavan määrän varallisuutta tiettyihin kryptovaluuttalompakoihin, mutta niiden takavarikointi on haasteellista.

– Keskustelu kryptovaluuttojen tarpeellisuudesta ja laillisuudesta kuuluvat eri foorumeihin, mutta poliisin näkökulmasta nykyinen järjestelmä mahdollistaa rikollisille varsin tehokkaat keinot pestä ja kätkeä varoja huomattavia määriä nopeasti myöhemmin hyödynnettäväksi, Springare toteaa.