Venäjän vakoilu siirtyi verkkoon – Supo listasi pääkohteet Suomessa

Suojelupoliisi kuvailee Venäjän vakoilun muutosta vuosikirjassaan.

Venäjän vakoilu on siirtynyt yhä suuremmissa määrin verkkoon, ja se on muuttunut enemmän Suomea kohtaan kohdennetummaksi, kertoo Suojelupoliisi (Supo) vuosikirjassaan. Syynä on henkilötiedustelun vaikeutuminen, johon ovat syynä suhteiden katkominen venäläisiin ja erityisesti venäläisten tiedustelu-upseerien karkotukset Suomesta.

Supo sanoo Venäjän olevan verkossa kyvykäs ja hyvin varustautunut toimija. Vaikka sen päähuomio oli viime vuoden alussa Ukrainassa, sen verkkovakoilu on kesällä palautunut normaalille tasolle.

– Vuoden 2022 toisella puoliskolla Venäjän Suomeen kohdistamat kybervakoiluyritykset olivat entistä aktiivisempia, Supo kirjoittaa.

Supo listaa vakoilun kolme Suomessa pääkohdetta: ulko- ja turvallisuus­poliittinen päätöksenteko sekä yritysvakoilu. Jälkimmäiseen syynä ovat yritykset käynnistää pakotteiden tyrehdyttämän huippu­teknologiviennin korvaavaa omaa valmistusta Venäjällä.

Kybervakoilussa tehdään esityö huolellisesti, ja se suunnataan usein varsinaista kohdetta lähellä oleviin ihmisiin tai alihankkijoihin. Hyökkäykset toteutetaan huomaamattomasti, ja ne naamioidaan tyypillisesti muiden tahojen osoitteista tuleviksi.

Verkossa voidaan tehdä myös tosimaailman kaltaista ja ilmatilaloukkauksiin vertautuvaa sapelinkalistelua. Tätä ovat näkyvät ja toistuvat tunkeutumisyritykset järjestelmiin.

Verkkovakoilussa venäläiset hyödyntävät tyypillisesti kalasteluviestejä, ohjelmisto­haavoittuvuuksia, heikkoja salasanoja ja toimitus­ketju­hyökkäyksiä.

Jälkimmäisellä tarkoitetaan ”keittiön kautta” tapahtuvaa tunkeutumista, kuten kohteen käyttämän palvelun tai järjestelmän murtamista. Tänne ujutetaan haittaohjelma, joka päätyy varsinaisen kohteen järjestelmiin osana normaalia toimitusketjua.

Venäjän lisäksi myös Kiina vakoilee Suomea aktiivisesti. Supon mukaan Kiinalla on siihen ”poikkeuksellisen suuret” resurssit. Kiinan kiinnostuksen kohteista mainitaan Euroopan turvallisuuspolitiikka.