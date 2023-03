ABC:n nimissä huijataan röyhkeästi

ABC-ketjun nimissä levitetään Facebook-huijausta 250 euron polttoainekorteista.

Facebookissa on useita vääriä tilejä S-ryhmän omistaman ABC-huoltoasemaketjun nimissä. Lukija kertoi IS:lle viikonloppuna tilien levittämistä viesteistä, jotka väittävät ketjun tarjoavan 250 euron polttoainekortteja bensan hinnan nousemisen vuoksi.

Huijaus perustelee olemattomia kortteja polttoaineen hinnan nousulla. Kuvakaappaus.

Viestin mukaan kortin lunastamiseksi on ensin vastattava kyselyyn. Viestien linkki johtaa verkkosivuille, joilla on arvauspeli. Vierailijan tulee arvata, missä laatikossa polttoainekortti on, ja osuma tulee, yllätys yllätys, kolmannella arvauksella.

Sitten onkin kiire. Seuraava sivu antaa kaksi minuuttia aikaa maksaa 1,95 euroa polttoainekortin saamiseksi. Sitä varten tulee luovuttaa etu- ja sukunimi, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maksukortin tiedot.

Aika tikittää alaspäin. Kiirehtiminen on verkkohuijauksille tyypillinen piirre. Kuvakaappaus.

Mitään polttoainekorttia ei ole olemassa. Kyseessä on tilausansa, jollaisilla uhrit sitoutetaan toistuviin maksuihin olemattomista palveluista.

Tosin tässä on kyseessä sikäli poikkeuksellinen tilausansa, ettei uhrille ilmoiteta edes pienellä tekstillä kuukausiveloituksen määrää. Eli se voi olla ihan mitä tahansa.

Huijari kerää henkilötietoja maksukorttia myöten. Seurauksena uhri menettää rahaa. On epäselvää, miten paljon. Kuvakaappaus.

Facebookista löytyi kahdeksan ABC:n logoja käyttävää huijaussivua haulla ”polttoainekorttien jakelu”. Viestien suomi on paikoin ontuvaa, mutta voi mennä kiireessä ohi.

ABC vahvisti lukijalle sähköpostitse, että kyseessä on huijaus, eikä siihen pidä reagoida.

– Olemme raportoineet tästä huijauksesta jo eteenpäin ja toivottavasti saamme sen pois verkosta, asiakaspalvelija vastasi.

ABC ei ole mielissään Facebookin emoyhtiö Metan käytöksestä.

– Tällä hetkellä meillä on erittäin heikot mahdollisuudet vaikuttaa näihin huijausviesteihin. Metalla pitäisi olla paremmat keinot poistaa huijausviestit välittömästi, kun ne huomataan. Näin voitaisiin huomattavasti paremmin välttyä asiakkaille aiheutuvista vahingoista, ABC:n digitaalisista palveluista vastaava johtaja Jussi Säilä sanoo IS Digitodaylle.

Metalla pitäisi olla paremmat keinot poistaa huijausviestit välittömästi, kun ne huomataan. Näin voitaisiin huomattavasti paremmin välttyä asiakkaille aiheutuvista vahingoista.

Säilän mukaan ensimmäiset huijausviestit tulivat ABC:n tietoon helmikuun viimeisinä päivinä. Tiedossa on kaksi erillistä huijausviestiä.

– Olimme yhteydessä Metaan heti huijausviestit huomattuamme. Sivusto luvattiin tuolloin poistaa 4–40 tunnin kuluessa. Valitettavasti näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Olemme tiedottaneet huijauksista asiakkaita ja omaa henkilöstöä.

Facebook on useaan otteeseen reagoinut hitaasti tiedettyihin huijauksiin. Esimerkiksi viime toukokuussa alkanut ja suomalaisille korona-avustuksia luvannut vedätys on yhä olemassa palvelussa.

– Voi vain ihmetellä, miten lepsua ja välinpitämätöntä Facebookin huijaustentorjunta on, tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen totesi IS:lle viime marraskuussa.

Monet ihmiset ja organisaatiot ovat puolestaan ajautuneet vakaviin vaikeuksiin menetettyään Facebook- tai Instagram-tilinsä hallinnan.

Kaappauksesta on ollut monesti hankala toipua, koska Facebook ei yksinkertaisesti ole auttanut uhreja. Seurauksena on ilmestynyt hämäriä toimijoita, jotka lupaavat palauttaa tilin rahasta.

IS Digitoday on pyytänyt Facebookilta kommenttia asiasta.