Varo tätä tekstiviestiä – äläkä ainakaan klikkaa

Uutta maksunsaajaa ei ole lisätty tilillesi, vaikka tekstiviesti niin väittää.

Suomalaisille lähetetään tekstiviestitse rahat vievää huijausta. Jo aiemmin nähty vedätys leviää tällä hetkellä ainakin OP-pankin ja Danske Bankin nimissä, mahdollisesti muidenkin. Viestejä on lähetetty ainakin eilen illalla ja tänään tiistaina.

Lukijan lähettämä ja OP:n nimissä levitetty huijausviesti sanoo ”Uusi maksunsaaja lisättiin tänään tilillesi. Jos et ole itse lisännyt maksunsaajaa, käy kiireellisesti ositteessa: OP-Rhyma.com”. Osoitteessa-sanassa on kirjoitusvirhe. Tekstiviestin lähettäjänä näkyy OP.

Toisessa viestissä lähettäjäksi naamioidaan Danske Bank, ja osoite on Danske-fi-id.com. Muuten teksti on sama.

Linkki vei pankkia jäljittelevälle verkkosivulle, jonka tarkoitus on varastaa vierailijan pankkitunnukset ja sitten rahat. Ainakin OP:n tapauksessa huijaussivu oli vakuuttava.

Aiemmissa vastaavissa tapauksissa huijarit ovat tunkeutuneet uhrien tilille välittömästi pankkitietojen antamisen jälkeen, ja tileiltä on nostettu mahdollisimman paljon rahaa. Tunnuksilla on myös yritetty ottaa lainaa. Joissakin tapauksissa tähän on liittynyt myös luottorajan korotus.

Huijausta levitetään ainakin OP:n ja Danske Bankin nimissä.

Uhrin tulisi ilmoittaa pankille välittömästi mahdollisesta rahojen menettämisestä, muuten niitä ei välttämättä saa takaisin. Jos pankki päättää, ettei se korvaa vahinkoa, voi edessä olla vuosien kamppailu muissa elimissä, ja lopputulos ei silti välttämättä ole uhrille mieluisa.

Väärä tekstiviesti voi näkyä samassa viestiketjussa pankin oikeiden viestien kanssa, sillä se tulee OP- tai Danske-nimiseltä väärennetyltä lähettäjältä. Etenkin OP:n osalta linkin osoite OP-Rhyma.com voi nopeasti lukaistuna näyttää aidolta. Kirjoitusvirhe ja .com-päätteinen osoite kuitenkin viestivät huijauksesta.

Uutisen kirjoitushetkellä ainakaan väärä OP-verkko-osoite ei enää toiminut. Se oli rekisteröity hongkongilaisen tunnusvälittäjän kautta, ja palvelintila oli hankittu Yhdysvalloista.

Huijaus kuitenkin hyvin mahdollisesti toimii edelleen muissa osoitteissa. OP-Rhyma-osoite on rekisteröity myös .net-päätteisenä, ja muita variaatioita on todistetusti olemassa ainakin Danske Bankin nimissä.

Helpoiten suojaudut jättämällä tekstiviesteissä olevat linkit avaamatta.

IS:n kokoamia ohjeita verkkohuijauksia vastaan Älä mene verkkopalveluun hakukoneen tai vaikkapa sähköpostiin tai tekstiviestinä tulleen verkkolinkin kautta.

Etsi sähköposteista tai tekstiviesteistä epäilyttäviä yksityiskohtia, kuten väärin kirjoitettuja verkkotunnuksia, kirjoitusvirheitä, vääriä päivämääriä ja muita virheellisiä tietoja.

Kirjoita osoite itse selaimen osoiteriville ja huolehdi, että siinä ei ole kirjoitusvirheitä. Tallenna osoite selaimen kirjanmerkkeihin. Näin vältyt naputtelemasta sitä seuraavalla kerralla.

Jos mahdollista, käytä virallista mobiilisovellusta selaimessa toimivan verkkopalvelun sijaan. Esimerkiksi pankeilla ja Suomi.fi-palvelulla on tällaiset.

Pidä tunnukset omana tietonasi, äläkä syötä niitä sivustolle, jonka aitoudesta et voi varmistua.

Älä avaa pankin tai muun tahon nimissä lähetettyjä liitteitä, vaan varmista niiden aitous soittamalla nimetyn tahon asiakaspalveluun.

Jos jokin yllättävä taho pyytää sinua asentamaan laitteellesi ohjelman, älä tee niin. Käytä vain mobiililaitteesi virallista sovelluskauppaa.

Älä vahvista tapahtumia, joita et tunnista ja tiedä tekeväsi juuri sillä hetkellä. Lue vahvistuspyynnöt aina huolella ja kiinnitä huomiota etenkin siirrettävään rahasummaan – jos jokin ei täsmää, älä vahvista mitään.

Jos olet myymässä jotain, varmista maksun saapuminen tilille ennen tuotteen luovutusta. Toinen tapa on käyttää perinteistä käteistä.

Jos epäilet verkkopankkitunnustesi joutuneen vääriin käsiin, sulje tunnukset viipymättä soittamalla pankkiin. Tee rikosilmoitus poliisille vasta sen jälkeen. Tällä tavalla maksimoit mahdollisuutesi saada rahasi takaisin.

Varoita tuttujasi huijauksesta, vaikka et itse olisi joutunut uhriksi. Jos olet, on nimissäsi saatettu lähettää huijausviestejä esimerkiksi sähköpostistasi löytyville kontakteille.

