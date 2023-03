Katso itse: Uusi OmaVero-huijaus on poikkeuksellisen kiero – erottaisitko aidon sivun?

OmaVero-huijauksen oveluus ei rajoitu vain hakukoneen hyödyntämiseen. Pankkitunnukset kalasteleva sivu on poikkeuksellisen taidokas.

Suomalaisia on huijattu kuluneella viikolla OmaVero-huijauksilla, joissa hakukone saattaa viedä tietojenkalastelusivuille aitojen OmaVero-sivujen sijaan. Huijauslinkki ohjaa tietojenkalastelusivustolle mobiililaitteilla.

Kyse on ”sponsoroiduista hakutuloksista” eli mainoksista, jotka on helppo sekoittaa aitoihin hakutuloksiin. Huijauslinkki on näkynyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan Googlen lisäksi muillakin hakukoneilla.

Huijauksen uskottavuus jatkuu kuitenkin loppuun asti. Petollinen sisäänkirjautumissivu on melkein yksi yhteen aidon kanssa. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan sivun erottaa vain katsomalla selaimen osoitekenttää.

Verkko-osoitteiden ero on vain "-fi.org"-pätkä, joka jää helposti piiloon.

Aidon sivun osoite on tunnistautuminen.suomi.fi, petollinen sivu oli tunnistautuminen.suomi-fi.org. Ero on pieni ja jää helposti huomaamatta. Kaikilla mobiililaitteilla pääte ei osoitekentässä mahdu edes näkymään, jolloin näkymä vaikuttaa täysin normaalilta.

Petollinen verkkosivu ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Suomi-fi.org-verkkotunnus varattiin tällä viikolla, 7. maaliskuuta. Varaus tehtiin hollantilaisen tunnusvälittäjän kautta. Varaajan henkilöllisyys ei ole tiedossa.

– Teemme viikoittain kalastelusivujen alasajopyyntöjä niiden poistamiseksi verkosta, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Niclas Koskinen keskuksen viikkoraportissa.

Viranomainen muistuttaa, että vastaavanlaisille tietojenkalastelusivustoille voi päätyä myös huijausviestien kautta. Niissä on muun muassa väitetty, että vastaanottaja on oikeutettu veronpalautuksiin tai häntä on pyydetty maksamaan tietty summa takaisin verottajalle.

