Psykoterapiakeskus Vastaamon entistä toimitusjohtajaa Ville Tapiota vastaan käydään parhaillaan oikeutta tiesuosuojarikoksesta. Syyttäjän mukaan Tapio tiesi yrityksen vakavista tietosuojapuutteista sekä siihen kohdistuneista tietomurroista, joita oli useampia.

Yhdessä näistä murroista varastettiin Vastaamon asiakasrekisteri, jota käytettiin myöhemmin kiristykseen ja jonka kiristäjä julkaisi myöhemmin verkossa.

Tapion lisäksi murroista tiesivät Vastaamon tietosuojavastaava ja järjestelmäarkkitehti MM sekä järjestelmäarkkitehti NN. Heitä vastaan syyttäjä ei kuitenkaan nostanut syytettä.

Keskusrikospoliisi kuuli tutkinnan aikana molempia epäiltynä tietosuojarikoksesta.

MM:n ja NN:n syyttämättäjättämispäätöksissä on pitkä lista tapahtumista, jotka vaaransivat Vastaamon potilastiedot moneen kertaan vuosina 2017–2019. Tiedot perustuvat sekä Vastaamon tilaamaan tietoturvayhtiö Nixun tutkintaan että KRP:n tietotekniseen raporttiin.

Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että Vastaamolla on tapahtunut usean vuoden kuluessa useita tietomurtoja ja muita tietoturvapoikkeamia, joista Vastaamon toimitusjohtajan sekä IT -henkilöstön on syytä epäillä tulleen tietoiseksi, mutta potilastietojen vaarantuminen on tullut viranomaisten tietoon vasta 28.9.2020 Vastaamoon kohdistuneen kiristyksen jälkeen, päätöksessä lukee.