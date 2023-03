Tuore huijaus iskee ihmisten velvollisuuden­­tuntoon: ”Rahallisia menetyksiä on jo aiheutunut”

Viranomainen kertoo väärien vuokranmaksuviestien harhauttaneen suomalaisia menettämään rahaa.

”Vuokranne on edelleen maksamatta” on uusi tekstiviesteillä leviävä huijaus, josta IS Digitoday varoitti viime viikolla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoi perjantain viikkokatsauksessaan ihmisten menettäneen jo rahaa:

Kyberturvallisuuskeskus on saanut tällä viikolla runsaasti ilmoituksia uudesta huijausmuodosta, jossa tekstiviestin vastaanottajaa houkutellaan siirtämään vuokrarahoja rikollisille. Rahallisia menetyksiä on jo aiheutunut.

Lue lisää: Suomalaisille tulee uudenlaisia huijaus­viestejä – 8 seikkaa tekee siitä pelottavan uskottavan

Tyypillisesti rikolliset esiintyvät ”Taloyhtiönä”, ja huijauksia liikkuu myös useiden eri vuokra-asuntoyhtiöiden nimissä. Poikkeuksena lukuisista aiemmista huijauksista viestissä ei ole klikattavaa linkkiä. Siinä on suomalainen tilinumero, jolle vuokra tulisi maksaa.

Perusteena maksulle on muuttunut tilinumero. Lisäksi viesteissä yritetään saada vastaanottaja hätääntymään väittämällä hänen vuokransa olevan maksamatta. Viestejä myös lähetetään laajasti vastaanottajia liiemmin valitsematta.

Yleisluontoisilla viesteillä rikolliset yrittävät tavoittaa mahdollisimman laajan joukon uhreja. Saamiemme ilmoitusten perusteella vaikuttaa siltä, että näitä huijausviestejä lähetellään laajalla jakelulla, eivätkä kaikki vastaanottajat edes ole vuokranmaksajia.

– Rikolliset pyrkivät hyväksikäyttämään ihmisten velvollisuudentuntoa ja vastuullisuutta. Laskuihin ja maksamiseen liittyvissä tilanteissa on tärkeää ajatella asia rauhassa loppuun saakka. Mikäli epäilyksiä herää, on laskun todenperäisyys hyvä varmistaa laskuttavalta taholta ennen kuin maksaa mitään, kommentoi Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Juuso Tunkelo katsauksessa.

Ainakin kahdeksan seikkaa tekee huijauksesta poikkeuksellisen uskottavan:

Se on kirjoitettu hyvällä suomen kielellä. (Viestissä on yksi ainoa verrattain huomaamaton kirjoitusvirhe, ensimmäisen sanan pitäisi olla tiedotus, ei tiedoitus.) Selitys vuokran perille menemättömyydestä – järjestelmäpäivitys – on verrattain uskottava. Kohdetili on suomalainen. Viesti ei tule sattumanvaraisesta puhelinnumerosta, vaan lähettäjäksi on väärennetty Taloyhtiö-niminen lähettäjä. Viesti on lähetetty heti kuun vaihteen jälkeen, mikä on tyypillinen vuokranmaksuaika. Viesti on lähetetty myöhään illalla, jolloin yhteydenotto pankkiin on hankalaa. Viestissä mainitaan, että asiasta on lähetetty myös kirje ja siinä viitataan ”nykyiseen viitenumeroon”. ”Rästissä olevaa” vuokran määrää ei mainita, sillä väärä summa voisi herättää epäilyksiä.

Älä vastaa tekstiviestiin. Jos olet vuokranmaksaja, ota yhteyttä todelliseen laskuttajaasi jotain toista kautta. Ota heti yhteyttä pankkiisi, jos olet maksanut rahaa viestissä annetulle tilinumerolle.

IS Digitodayn tietojen mukaan jotkut vuokranantajat ovat jo varoittaneet vuokralaisiaan huijausviesteistä.