Yhä useampi suomalainen menettää rahaa verkossa tämän virheen takia

Tutki myös, mitä tietoja kauppa kertoo itsestään. Luotettava kauppa antaa esimerkiksi kunnolliset yhteystiedot. Yhteystietoja saatetaan tarjota myös väärissä verkkokaupoissa, mutta ne on mahdollisesti kopioitu muualta tai tekaistu kokonaan.

Mieti tarkasti, mille sivuille syötät tietojasi. Varmista vähintään, että verkkosivun osoitteessa on lukon kuva. Se tarkoittaa, että sinun ja kaupan välinen tietoliikenne on salattu urkintaa vastaan. Lukko ei kuitenkaan yksinään tarkoita, että sivusto itsessään on turvallinen. Myös väärät kaupat saattavat esittää lukon.