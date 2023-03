Oulun poliisi on saamassa valmiiksi laajan verkkopetosvyyhdin tutkinnan. Uhreja on ympäri Suomea.

Ammattimaisten toimijoiden joukko huijasi uhreilta rahaa uskottavien verkkomyynti-ilmoitusten avulla, Oulun poliisi kertoi perjantaina. Verkkopetosten vyyhti käsittää asianimikkeinä 19 petosta, yhden törkeän petoksen, yhden petoksen yrityksen sekä kuusi identiteettivarkautta.

Teot tapahtuivat ympäri Suomea vuoden 2022 maalis- ja kesäkuun välillä laatimalla uskottavan oloisia myynti-ilmoituksia pääsääntöisesti Nettivene-, Nettikaravaani- ja Tori.fi-sivustoilla, sesongista riippuen.

Ostajalta pyydettiin käsirahaa vaihtelevan suuruisia määriä, minkä jälkeen myynti-ilmoitus poistettiin eikä ”myyjään” enää saatu yhteyttä. Petosten tekijät onnistuivat saamaan asianomistajilta yhteensä yli 40 000 euroa.

Johtoasemassa ollut pääepäilty, joka hyötyi rikoksista eniten, on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Poliisi epäilee, että rahaliikenteen hoitamiseen ja muun muassa myynti-ilmoitusten tekemiseen osallistui seitsemän muuta henkilöä, jotka ovat olleet kiinniotettuina tai pidätettyinä.

Poliisi luonnehtii toimintaa erittäin ammattimaiseksi. Pääepäillyn uskotaan käyttäneen hyväkseen yhteiskunnan vähäosaisimpia henkilöitä niin, että hänen oma osallisuutensa tehtyihin rikoksiin olisi peittynyt.

Tutkinnassa on toinenkin laaja esitutkintakokonaisuus, jossa on sama tekotapa, mutta eri pääepäilty. Kyseinen kokonaisuus käsittää yhteensä 32 rikosta, joista suurin osa on petoksia.

Muun muassa Tori.fi:ssä on ennenkin pitänyt harjoittaa tervettä varovaisuutta. Aiemmissa huijauksissa on esimerkiksi lähetetty WhatsApp-viestejä tai tekstiviestejä, joissa ulkomaiseksi opiskelijaksi tekeytyvä huijari on yrittänyt saada myyjän luovuttamaan pankki- tai maksukorttinsa tiedot.

Lisäksi ongelmana on ollut varastetun tai olemattoman tavaran myynti. Tapaa myyjä, jos mahdollista, ja tutustu kaupan kohteeseen kunnolla ennen kuin maksat.

Oulun poliisin tutkima rikoskokonaisuus saatetaan syyteharkintaan lähipäivinä. Poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen.