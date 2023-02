Nordic Green Energy pahoittelee kovasti tapahtunutta.

Nordic Green Energy on pahoitellut tapahtunutta.

Energiayhtiö Nordic Green Energy on lähestynyt asiakkaitaan joukkosähköpostilla, joka paljastaa kaikkien 192 vastaanottajan sähköpostiosoitteet. Viime viikon perjantaina lähetetty sähköposti on suunnattu sähköyhtiön asiakkaille, joiden sopimus on päättymässä vielä tämän kuukauden aikana.

Markkinointiviestissä tarjotaan 24 kuukauden määräaikaista sähkösopimusta.

Tietosuojavaltuutetun toimisto määrittelee sähköpostiosoitteen henkilötiedoksi, sillä siitä voi päätellä vastaanottajan nimen suoraan tai välillisesti yhdistämällä sen toiseen tietoon.

Henkilötietojen tietoturva­loukkaukseen liittyy ilmoitusvelvollisuus. Kun rekisterinpitäjä havaitsee loukkauksen, hänen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava siitä 72 tunnin sisällä valvonta­viranomaiselle. Se tarkoittaa tässä tapauksessa maanantaipäivää.

Markkinointiviestiin oli tullut ainakin yksi ryhmävastaus, jossa viestin sanottiin rikkovan sekä tietosuojalakia ja yhtiön omia tietosuojasääntöjä. Samalla viestissä perättiin yhtiöltä vastausta siihen, mitä he aikovat asialle tehdä.

Ilta-Sanomien tiedossa ei ole, että yhtiö olisi kommentoinut asiaa kaikille alkuperäisen viestin vastaanottajille.

Vaasassa toimiva, norjalaisen Fjordkraftin tytäryhtiö Nordic Green Energy myy sähköä koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Yhtiö ilmoittaa kuluttaja-asiakkaidensa määräksi 75 000, yritysasiakkaiden 10 000 sekä julkisten asiakkaiden 100.

– Yksityisyytesi on meille tärkeä ja varmistamme sekä kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti tietosuojan osalta, Nordic Green kirjoittaa tietosuojasivuillaan.

Nordic Green Energyn toimitusjohtaja Kenneth Kastrén kommentoi asiaa Ilta-Sanomille sähköpostitse.

– Lähetimme perjantaina 24.2.2023 noin 200 asiakkaallemme tarjoussähköpostin. Inhimillisen virheen takia vastaanottajien sähköpostiosoitteet menivät kopiokenttään, eivätkä piilokopiokenttään, kuten oli tarkoitus. Mitään muita henkilökohtaisia tietoja ei viestissä ollut, ja viesti meni vain omille asiakkaillemme. Pahoittelemme kovasti tapahtunutta. Kyseessä oli yksittäistapaus ja olemme jatkossa entistä tarkempia, ettei näin pääse käymään uudestaan, Kastrén kirjoitti.

IS esitti Kastrénille jatkokysymyksen siitä, onko asiasta tehty ilmoitus tietosuoja­valtuutetun toimistolle.

– Ilmoitusta tietosuojavaltuutetun toimistoon ollaan tekemässä ja se tehdään mahdollisimman pian, Kastrén täydensi tekstiviestitse.

Sähköyhtiö kertoo saavansa asiakastietonsa pääasiassa asiakkailta sopimuksen solmimisen yhteydessä. Sen lisäksi niitä kerätään kilpailujen, tapahtumien, markkinointiarpajaisten, mielipidetutkimusten tai muihin näihin rinnastettavien toimenpiteiden yhteydessä.

– Tietosuojan rikkomisen lisäksi oli sopimuskin huono, eräs kommentoi viestin saanut vastaanottaja asiaa Ilta-Sanomille.

Juttua on päivitetty kello 15.47 kommentilla ilmoituksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle.