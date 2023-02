Venäjänkielinen Instagram-huijaus hämmentää – näin löydät todelliset viestit

Instagramin nimissä tulevat tekstiviestit kehottavat nollaamaan salasanan.

Suomalaisille lähetetään tekstiviestitse kehotuksia nollata Instagram-palvelun salasana. IS:n lukijan saama viesti tuli kuitenkin venäjäksi. Lukijan mukaan saman viestin saivat myös hänen pari tuttavaansa.

Viestin lähettäjänä näkyi ”Facebook”, ja suomennettuna viesti kuului ”Palauta Instagram-salasanasi täältä: <verkkolinkki>”.

Ei ole selvää, miten laajasti viestejä on lähetetty. Ei myöskään ole tiedossa, miksi ne lähetetään venäjäksi. On mahdollista, että huijarit yrittävät tavoittaa Suomen venäjänkielistä vähemmistöä. Aikaisemmin Suomeen on esimerkiksi soitettu venäjänkielisiä huijauspuheluita.

Lue lisää: Suomeen tulee huijaus­puheluita venäjäksi – huijarit netonneet jo satoja tuhansia

Tekstiviesti ei ole aito, mutta johtaa aidolle kirjautumissivulle.

Venäjällä Instagram on kielletty, joskin kieltoa voi olla mahdollista kiertää vpn-ohjelmiston avulla.

On epäselvää, miten huijaus etenee. Viestissä ollut linkki johti selaimen osoiteriville kirjoitettuna Instagramin aidolle kirjautumissivulle – ei siis aitoa jäljittelevälle huijaussivulle.

Vastaavista viesteistä englanniksi on ilmoitettu vuosien ajan. Tekstiviestit eivät ole aitoja, sillä Instagramin kehotukset salasanan vaihtamiseksi tulevat vain sähköpostitse.

Instagramin sinulle lähettämät oikeat viestit voi tarkistaa polussa Asetukset > Turvallisuus > Sähköpostit Instagramilta.

Viestit osuvat ajankohtaan, jolloin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tuli kuluneeksi tasan vuosi. Ei ole tiedossa, onko tämä sattumaa vai ei.