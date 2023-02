”Olemme rajoittaneet tiliäsi” – uusi Nordea-huijaus leviää

Nordean nimissä levitetään väärää tekstiviestiä, joka säikyttelee tilin ”rajoittamisella”.

Pankkihuijausten valtavassa joukossa näyttää aina olevan tilaa uusille yrityksille. IS Digitoday näki puhelimeen keskiviikkona saapuneen tekstiviestin, joka tuli Nordean nimissä ja väittää vastaanottajan tiliä rajoitetun.

Samasta viestistä ilmoitettiin Nordealle Facebookissa joitakin tunteja sitten. Nordea kuittasi ilmoituksen ja sanoi, että ”näitä on harmillisesti ollut liikkeellä”.

Vastaavissa viesteissä on jo pidemmän aikaa nähty verrattain uskottavaakin suomea. Ei kuitenkaan tällä kertaa, sillä viesti on täynnä kielioppivirheitä. Lisäksi linkki huijaussivulle on epäilyttävä, eikä sillä ole paljoakaan yhteistä Nordean oikean osoitteen kanssa.

[NORDEA] Olemme rajoittaneet tiliäsi. Sinun on todennettava sovelluksen uudelleen, jotta et estä sinua osoitteessa: <verkkolinkki>

Näiden kahden esimerkin linkit muistuttavat toisiaan, mutta ovat kuitenkin erilaisia viitteenä siitä, että rikolliset mahdollisesti vaihtavat huijaussivunsa osoitetta tiuhaan edellisten joutuessa suljetuiksi.

IS:n näkemän viestin lähettäjänä oli NetBank. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, etteikö väärä viesti voisi esiintyä myös samassa ketjussa Nordean aitojen viestien kanssa. Lisäksi vastaanottajat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, saattavat olla alttiimpia huijaukselle. Myös viestin lukeminen kiireessä voi altistaa virheelle.

Rikollisten tavoitteena on saada vastaanottaja syöttämään pankkitunnuksensa verkkosivullaan, jotta he pääsisivät rahoihin käsiksi.

Tekstiviestin lähettäjänä näkyi NetBank, mutta muitakin versioita voi olla liikkeellä. Ruutukaappaus.

Muidenkin pankkien nimissä levitetään jatkuvasti huijausviestejä. Muista kuitenkin, ettei pankki koskaan lähetä tekstiviestejä tai sähköposteja, joissa on linkki verkkopankkitunnuksia kysyvälle verkkosivulle – S-Pankin hiljattaista sähköpostia lukuun ottamatta.

IS:n kokoamia ohjeita verkkohuijauksia vastaan Älä mene verkkopalveluun hakukoneen tai vaikkapa sähköpostiin tai tekstiviestinä tulleen verkkolinkin kautta.

Etsi sähköposteista tai tekstiviesteistä epäilyttäviä yksityiskohtia, kuten väärin kirjoitettuja verkkotunnuksia, kirjoitusvirheitä, vääriä päivämääriä ja muita virheellisiä tietoja.

Kirjoita osoite itse selaimen osoiteriville ja huolehdi, että siinä ei ole kirjoitusvirheitä. Tallenna osoite selaimen kirjanmerkkeihin. Näin vältyt naputtelemasta sitä seuraavalla kerralla.

Jos mahdollista, käytä virallista mobiilisovellusta selaimessa toimivan verkkopalvelun sijaan. Esimerkiksi pankeilla ja Suomi.fi-palvelulla on tällaiset.

Pidä tunnukset omana tietonasi, äläkä syötä niitä sivustolle, jonka aitoudesta et voi varmistua.

Älä avaa pankin tai muun tahon nimissä lähetettyjä liitteitä, vaan varmista niiden aitous soittamalla nimetyn tahon asiakaspalveluun.

Jos jokin yllättävä taho pyytää sinua asentamaan laitteellesi ohjelman, älä tee niin. Käytä vain mobiililaitteesi virallista sovelluskauppaa.

Älä vahvista tapahtumia, joita et tunnista ja tiedä tekeväsi juuri sillä hetkellä. Lue vahvistuspyynnöt aina huolella ja kiinnitä huomiota etenkin siirrettävään rahasummaan – jos jokin ei täsmää, älä vahvista mitään.

Jos olet myymässä jotain, varmista maksun saapuminen tilille ennen tuotteen luovutusta. Toinen tapa on käyttää perinteistä käteistä.

Jos epäilet verkkopankkitunnustesi joutuneen vääriin käsiin, sulje tunnukset viipymättä soittamalla pankkiin. Tee rikosilmoitus poliisille vasta sen jälkeen. Tällä tavalla maksimoit mahdollisuutesi saada rahasi takaisin.

Varoita tuttujasi huijauksesta, vaikka et itse olisi joutunut uhriksi. Jos olet, on nimissäsi saatettu lähettää huijausviestejä esimerkiksi sähköpostistasi löytyville kontakteille.

Muitakin aktiivisia huijauskampanjoita on liikkeellä. Varo esimerkiksi Omakannan tai Kanta-palvelujen nimissä tulevia sähköposteja tai vaikka tekstiviestejä. Lisäksi on esiintynyt muun muassa kuljetuspalvelu DHL:n nimeä käyttäviä tekstiviestejä, joissa väitetään paketin toimituksen epäonnistuneen.

Pankkihuijaukset maksavat suomalaisille miljoonia. Poliisin mukaan vuosina 2021 ja 2022 pankkien nimissä tehdyistä petoksista tehtiin noin 2150 rikosilmoitusta. Näiden rikoshyöty oli noin 15,5 miljoonaa euroa.