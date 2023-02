Varo huijausviestiä verottajan nimissä – voi johtaa erittäin ikäviin seurauksiin

Suomalaisiin kohdistetaan parhaillaan uutta huijauskampanjaa tekstiviestein.

Verohallinnon nimissä lähetetään suomalaisille parhaillaan huijaustekstiviestejä, joissa olevan linkin klikkaaminen voi johtaa pankkitilillä olevien rahojen tai jopa koko pankkitilin menettämiseen.

Huijausviestin teksti on kohtalaista suomea. Teksti on kokonaisuudessaan seuraava:

Verohallinto on päättänyt että saat rahasi takaisin. Siirry alla olevasta linkistä saadaksesi hyvityksen.

Linkkiä ei tule klikata.

Tekstiviesti tulee +43-alkuisesta eli itävaltalaisesta numerosta. Petollisen verkkosivun verkkotunnus on su, joka on edesmenneen Neuvostoliiton maatunnus. Verkkosivusto on yhden vuorokauden ikäinen ja se on rekisteröity venäläisen tunnusvälittäjän kautta.

Petossivulla on kaikkiaan 10 pankin kirjautumiskuvakkeet, joista useimmat johtavat taitavasti väärennetyille sisäänkirjautumissivuille.

Linkin takana olevalla verkkosivulla on väärennettyjä verkkopankkien sisäänkirjautumisia. Huomionarvoista on, että aidoilta sivuilta löytyvät mobiilivarmenne- ja varmennekorttitunnistautumiset puuttuvat.

Pankkitunnusten luovuttaminen vastaavissa tapauksissa johtaa tyypillisesti joko tilin tyhjentämiseen tai pahemmassa tapauksessa sen kaappaamiseen. Tämä tapahtuu siten, että rikollinen ottaa käyttöön pankkisovelluksen uhrinsa nimissä.

Sen jälkeen rikollinen voi muuttaa asiakkaan asettamia turvarajoja, siirtää rahaa ja hakea luottoa uhrin nimissä. Jos uhrilla on käyttöoikeus esimerkiksi perheenjäsenten tileille, rikollinen voi tyhjentää myös ne.

