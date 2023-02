Main ContentPlaceholder

Tietoturva

Yhä useampi verkkosivu kysyy maili­osoitettasi – tässä syy

Sähköpostiosoitteesta on tullut entistä tärkeämpi keino ihmisten seuraamiseksi internetissä, The New York Times kertoo.

Sähköpostiosoitteen näpyttelyä verkkosivun kyselyyn kannattaa miettiä hetki. Osoitetta voidaan käyttää seurantaan.