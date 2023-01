Tuore tilausansa ratsastaa HBO Maxin ajankohtaisuudella.

Suomalaisille lähetetään sähköpostitse huijausviestejä, joissa luvataan HBO Max -suoratoistopalvelun tilausta 12 kuukaudeksi 2 euron hintaan. Kyseessä on tilausansa, joka johtaa 49,95 euron veloitukseen 28 vuorokauden välein.

Huijaus on ajankohtainen, sillä HBO:lla saa juuri ensi-iltansa erinomaiset arviot saanut The Last of Us -sarja. Se on omiaan herättämään kiinnostusta suoratoistopalvelua kohtaan. Verkkorikolliset hyödyntävät usein yleistä kiinnostusta herättäneitä teemoja huijauksissaan.

Lue lisää: Uusi HBO-sarja sai netin lääpälleen: IMDB-arvosana 9,5/10 – ”Vaimoni on koukussa”

Huijausviesti saapuu jossain määrin personoituna, sillä vastaanottajalle personoidaan sähköpostiosoitteesta luotu otsikko. Sähköposti on väärennetty tulemaan google.com-päätteisestä osoitteesta.

Viestissä olevan linkin klikkaaminen vie verkkosivulle, joka tekee kolmen kysymyksen ”kyselyn” ja sen jälkeen ohjaa luomaan tilin antaen siihen 10 minuuttia. Tällä pyritään luomaan kiireen tuntua harkintaa sumentamaan.

Tieto väitetyn tilauksen hinnasta löytyy verkkosivun lopusta. Täällä mainitaan myös, että joka 20. osallistuja saa HBO-tilauksen. Tästäkään ei ole takeita.

Yhteystietojaan ei kannata missään nimessä luovuttaa, sillä ne päätyvät epämääräisiin käsiin. ”Palvelun” hinta kerrotaan myös tässä näkymässä – vaaleanharmaalla tekstillä valkoista vasten.

Verkkosivujen lopussa, näytöllä näkymättömässä osassa on kerrottu, että yhteystietojen luovuttaminen johtaa lotto24.fi-palvelun jäsenyyteen. Sen takana on tanskalainen OOH WEE ApS -niminen yhtiö.

Googlen Chrome-selain tunnistaa kirjoitushetkellä petollisen sivuston. Microsoftin Edge puolestaan ei. Tästä ei kuitenkaan ole apua, jos huijaussivu muuttaa uuteen osoitteeseen. Tämä on hyvin yleistä nettihuijauksissa.