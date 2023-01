KGB ei löytänyt puhelimesta mitään – hakkerit kehittivät ovelan tavan suojata viestit

Telegram-pikaviestimestä edelleen kehitetty versio suojelee käyttäjäänsä viestinnän paljastumiselta.

Valkovenäläiset aktivistit ovat kehittäneet turvakeinon, jolla nämä voivat salata keskustelunsa viranomaisten laite-etsinnältä. Kyseessä on Itä-Euroopassa suurta suosiota nauttivan Telegram-pikaviestimen muokatusta versiosta, joka tunnetaan nimellä Partisan Telegram tai P-Telegram, kertoo The Record.

Sovelluksen takana oleva Kyberpartisaanit (Кибер-Партизаны) on valkovenäläinen aktivistihakkerien ryhmä, joka on muun muassa hankaloittanut Venäjän armeijan liikkeitä Valko-Venäjällä hakkeroimalla rautateiden tietojärjestelmiä.

The Record kertoo Pavelista, jonka Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu KGB otti kiinni kesällä. Hän antoi käskystä pikaviestimen salasanan, mutta viranomaiset eivät löytäneet laitteesta mitään raskauttavaa. Syy oli siinä, että Pavel antoi laitteen avaavan, mutta samalla etukäteen valitut keskustelut poistavan SOS-salasanan. Vieressä seisovan tarkkailijan silmin se näyttää kuitenkin avaavan viestimen normaalisti.

Telegramia käytettiin laajasti Valko-Venäjällä vuoden 2020 hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa. Tämän jälkeen maan turvallisuuspalvelu alkoi tarkistaa rutiininomaisesti kiinniotettujen tai muuten epäilyttävien kansalaisten Telegram-sovelluksia. Tähän tarpeeseen syntyi Telegramin partisaaniversio vuonna 2021.

Sovellusta käyttävät valkovenäläisten ohella iranilaiset aktivistit sekä Venäjän miehittämillä alueilla asuvat ukrainalaiset. Kyberpartisaanien edustaja Juliana Shemetovets kertoi The Recordille, että käyttäjänsä turvaavaa sovellusta on tarkoitus kehittää jatkossa ulkoisen rahoituksen turvin.

Sovellus ei ole tarjolla virallisissa sovelluskaupoissa, mutta sen voi ladata Android-puhelimeen ohjelmistokehityksessä käytettäviltä Github-verkkosivuilta. Teknisesti se perustuu Telegramin koodin avoimien osien edelleen kehittämiseen, ja avoimelle projektille tyypillisesti siitä on olemassa useita haaroja eli rinnakkaisia versioita.

Partisan Telegramia kehittää tällä hetkellä kolme ihmistä. Sovelluksesta ilmestyy tiheästi uusia versioita ja ne voi ladata Android-puhelimeen Github-palvelusta. Normaalisti sovellusten lataamista sovelluskauppojen ulkopuolelta ei voi suositella. Kuvakaappaus Githubista.

Partisan Telegram näyttää kaikilta osin tavalliselta Telegramilta. Haluttujen keskustelujen poistamisen lisäksi SOS-salasanan syöttäminen voi lähettää hätäviestin ennalta määrätyille tahoille, kirjata käyttäjän ulos Telegramista tai katkaista kaikki saman käyttäjätilin rinnakkaiset Telegram-istunnot muista laitteista.

Sovellus osaa myös haluttaessa ottaa valokuvan SOS-salasanan syöttäjästä. Tässä on kuitenkin vaaransa, sillä laitteelle päätyvä kuva saattaa paljastaa P-Telegramin käytön. Haluttaessa myös muut ennalta määritellyt käyttäjät voivat aktivoida käyttäjän SOS-koodin lähettämällä tietyn koodin ryhmäkeskusteluun.

Suositussa, 700 000 000 käyttäjän Telegramissa itsessään on tiettyjä haavoittuvuuksia, joiden vuoksi sen käyttämisessä on oltava tarkkana. Näistä suurin on se, että sen viestintää ei salata päästä päähän, eli palvelun ylläpito voi tarvittaessa lukea viestejä.

Telegramissa on olemassa myös täysin yksityinen viestittelytila, mutta se on aktivoitava erikseen.