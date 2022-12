Huijaus tulee suomeksi ja samaan ketjuun oikeiden viestien kanssa. Lisäksi huijaussivujen osoitteissa on haettu toden tuntua.

OP-pankin nimissä lähetetään parhaillaan suomalaisille tekstiviestihuijauksia. Huijauksesta tekee verrattain uskottavan se, että viesti tulee OP:n nimissä ja menee samaan tekstiviestiketjuun kuin aidot pankin viestit. Lisäksi lyhyessä suomenkielisessä, ”epätavallisesta toiminnasta” varoittavassa viestissä ei ole kirjoitusvirheitä.

Tekstiviestin lähettäjä on helppo väärentää. Asiaan ei ole odotettavissa helpotusta lähiaikoina.

Linkki vie verkkosivulle, joka on väärennetty erittäin aidonnäköiseksi.

Huijaussivuja on ollut ainakin kaksi, jotka on nyt suljettu. Ensimmäinen toimi osoitteessa identiteetti-op.info ja toinen osoitteessa identiteetti-op.fi. Tällä pyritään luomaan huijaukselle uskottavuutta, sillä usein outo nettiosoite paljastaa huijaukset.

Petolliset verkko-osoitteet suljetaan yleensä varsin nopeasti, mutta tyypillisesti samat huijaussivut ilmestyvät pian uudelleen eri osoitteeseen kuten tässäkin tapauksessa.

Jos verkkosivun osoite on väärennetty uskottavaan muotoon, niiden aitoutta voi tarkastella tutkimalla sivulle myönnettyä varmennetta eli digitaalista allekirjoitusta. Tälle on usein tarvetta, sillä rikolliset pyrkivät rekisteröimään uskottavan kuuloisia verkkosivustoja, joissa yhdistyvät usein rahalaitoksen nimi ja sanat kuten todentaminen, identiteetti tai id.

Alla olevat ohjeet on tehty OP:n verkkosivuilla, mutta ne pätevät myös muihin nettipankkeihin. Nordean tapauksessa varmenteen saanut taho on Nordea Bank Abp, Dansken tapauksessa Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Handelsbankenilla Svenska Handelsbanken AB ja niin edelleen. Näihin tietokenttiin ei ole mahdollista väärentää tietoja.

Muista, että pankkiasiointiin on kaikkein turvallisinta käyttää puhelinsovellusta tai tietokonetta käytettäessä kirjoittaa pankin nimi itse osoitekenttään.

Klikkaa selaimen osoitepalkissa olevaa lukon kuvaa.

Klikkaa lukkoa myös uudesta näkymästä.

Seuraavaksi etsi kohta ”varmenteen tiedot”. Näkymä voi olla erilainen eri selaimia käytettäessä.

Seuraavaksi näytetään varmenteen eli digitaalisen allekirjoituksen tiedot. Suurin osa tästä on siansaksaa, jota tavallisen käyttäjän ei tarvitse ymmärtääkään. Oleellinen tieto on ylimpänä: mille verkkosivulle ja organisaatiolle varmenne on myönnetty. Tätä tietoa eivät huijarit voi väärentää.