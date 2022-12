Sähköpostitse tuleva kiristys uhkaa pettämisen paljastamisella – tästä on kyse

Pornon varjolla huijaaminen on yksi vääriin väitteisiin perustuvista kiristyskampanjoista.

Suomalaisille jo pitkään sähköpostiin lähetetyt pornokiristykset jatkuvat uudella teemalla.

Tyypillisesti viestissä on väitetty, että vastaanottajan laitteelle on murtauduttu ja hänen pornokatseluaan sekä masturbaatiotaan on kuvattu salaa webbikameralla, ja häntä kiristetään videolla – jota ei todellisuudessa ole olemassakaan.

Nyt pornohuijauksesta on liikkeellä toisenlainen versio, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo marraskuuta kartoittavassa Kybersää-raportissaan.

Huijari väittää tietävänsä, että uhri on pettänyt puolisoaan ja uhkaa paljastaa pettämisen, ellei lunnaita makseta. Tässäkin tapauksessa on kyseessä vain sattumanvaraisesti vastaanottajajoukolle lähetetty huijausviesti.

Viesteihin ei pidä reagoida mitenkään paitsi poistamalla ne. Sinua ei ole kuvattu, eikä kiristäjällä ole muita keinoja sinua vastaan kuin perusteeton pelottelu.

Lue lisää: Viranomainen varoittaa kiristyksestä: ”Älä usko!”

Perusteeton on myös suomalaisille joukoittain poliisin nimissä lähetetty väite vastaanottajan tekemistä vakavista rikoksista. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan poliisihuijaus riivaa edelleen sitkeästi ja aiheuttaa yhteydenottoja.

Huijari koettaa kiristää uhrilta rahaa lunnaiksi siitä, että luopuu kiusallisista pedofiliaan liittyvistä syytteistä. Lähettäjiksi on väärennetty sekä kuvitteellisia että todellisia poliisijohtajia. Nämäkin viestit tulee jättää omaan arvoonsa.

Lue lisää: Näin suomalaisiin kohdistuva poliisi­huijaus etenee

Toisenlaisissa kiristyshuijauksissa huijari väittää murtautuneensa yrityksen järjestelmiin ja vaatii lunnaita, ettei aiheuta tuhoa. Nämäkin ovat huijauksia, mutta järjestelmien tietoturva kannattaa silti ottaa vakavasti, viranomainen muistuttaa.

Marraskuussa nähtiin kuitenkin jälleen esimerkkejä myös todellisista kiristyshaittaohjelmista ja niiden seurauksista.

Kyberturvallisuuskeskus mainitsee suomalaisen Uponorin kärsimän hyökkäyksen, jonka takia menetetyn tuotannon vuoksi yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksen.

Ranskassa puolestaan Versaillesissa sijaitseva sairaala joutui perumaan suunniteltuja toimenpiteitä, sekä siirtämään potilaita toisiin sairaaloihin kiristyshaittaohjelman aiheuttaman häiriön vuoksi.

Kiristyshaittaohjelmilla organisaatiolta estetään pääsy omiin tietoihinsa ne salaamalla. Nykyään tapana on usein myös varastaa tietoja ja uhata niiden paljastamisella.

Hyökkäykset voivat aiheuttaa suurten taloudellisten menetysten lisäksi merkittäviä ongelmia palveluntuotannon jatkuvuudelle.