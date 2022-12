Saat tekstiviestin tai sähköpostin huijarilta. Se on tyypillisesti osa koneellisesti tehtyä massalähetystä ja usein sisältää konekäännettyä kieltä. Jossain vaiheessa huijausta oikea ihminen astuu usein peliin, kuten vaikka romanssihuijauksissa on tapana käydä.

Jatkossa tietoja kalastelevat hyökkäykset saattavat olla entistä automaattisempia, henkilöön tarkemmin kohdennettuja ja tekoälyn suorittamia.

Lue lisää: Tietoturva­yhtiö: Näitä sovelluksia hakkeroidaan ensi vuonna

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ennakoi tekoälyn vaikutuksia kyberturvallisuuteen. Viranomaisen mukaan tekoälytekniikoita käytetään jo lähiaikoina kyberhyökkäysten tukena. Vaikka aivan uudenlaisia hyökkäyksiä ei heti nähtäisi, vanhat hyökkäykset todennäköisesti muuttuvat käyttäjiä tehokkaammin manipuloiviksi.

– Jos nyt jo tekoälyn kanssa voi keskustella, niin pian verkkohuijauksissa huijari voikin olla rikollisen pussiin pelaava tekoäly. Ajan myötä tekoälyteknologiat sekä taidot ja työkalut tulevat yhä helpommin saataville, mikä kannustaa myös hyökkäyksiä toteuttavia tahoja hyödyntämään tekoälyä osana kyberhyökkäyksiä, Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman sanoo tiedotteessa.

Tekoälyn kyvykkyydestä keskustella kirjallisesti saatiin äskettäin uutta näyttöä, kun OpenAI-yhtiö julkaisi keskusteluohjelma ChatGPT:n laajaan käyttöön. Sen kanssa voi käydä englanniksi todella vakuuttavaa vuoropuhelua. Tämä on varmasti seikka, joka kiinnostaa myös pahantekijöitä.

Lue lisää: Kommentti: Kokeilin tekniikkaa, joka tekee kohta oppilaiden koti­läksyt – pieni yksityis­kohta paljasti, että olemme katastrofin äärellä

Tekoäly itsessään ei kuitenkaan ole hyvä tai paha. Kyberturvallisuuskeskuksen arviot perustuvat yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen teettämään selvitykseen (pdf), jonka takana on suomalainen tietoturvayhtiö WithSecure. Selvityksen mukaan tekoäly ja erilaiset koneoppimismallit voivat myös parantaa organisaatioiden kyberturvallisuuden valvontaa.

Selvityksen mukaan tekoälyä hyödynnetään jo laajasti, ja sen mahdollisuudet kiinnostavat myös uusia toimijoita laajalla rintamalla. Palvelut ja sovellukset ovat silti vielä enimmäkseen kehitysasteella.

Kohdennetun tietojenkalastelun ohella tekoäly auttaa etsimään myös ohjelmistojen haavoittuvuuksia entistä tehokkaammin – oli asialla sitten eettinen hakkeri, kyberkonna tai valtio. Samalla uhkana on epätasapainoinen asetelma hyvien ja aikomuksiltaan pahojen toimijoiden välillä. Puolustajaa rajoittavat tekoälyä koskevat lait ja säännökset eivät hyökkääjää kiinnosta.

On erittäin todennäköistä, että valtiolliset toimijat hyödyntävät tekoälyä hyökkäysten aikaisissa vaiheissa, kuten tiedusteluvaiheessa, kerätessään tietoa avoimista lähteistä ja tunnistaakseen otollisia kohteita hyökkäyksille. Heillä on todennäköisesti resursseja ja taitoa tekoälyn mahdollistamien hyökkäysten suunnitteluun, ja voidaan olettaa, että he investoivat itsenäisiin haittaohjelmiin liittyvään tutkimukseen