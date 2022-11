Jopa kuusi aukkoa hyökkäysten kohteena – asenna Microsoftin korjaukset nyt

Microsoft julkaisi marraskuun korjaukset ja ne ovat tavallistakin kiireellisempiä.

Microsoft julkaisi tiistaina illalla normaaliin tapaansa marraskuun tietoturvapaikkaukset lukuisille tuotteilleen Windowsista Officeen. Tällä kertaa mukana on korjaus jopa kuuteen sellaiseen haavoittuvuuteen, joita käytetään jo aktiivisesti hyväksi hyökkäyksissä, Ars Technica kertoo.

Lue lisää: Chromeen tuli 5 päivää sitten tärkeä korjaus, jota kaikki eivät ole saaneet – toimi näin

Kahden tällaisen aukon avulla on pyritty iskemään Exchange-ohjelmistoa ajaviin palvelimiin, ja hyökkääjän uskotaan olevan peräisin Kiinasta. Kolmas aukko on luokitukseltaan korkein mahdollinen eli kriittinen ja sijaitsee Windowsissa. Sen avulla on mahdollista ottaa haltuun vaarallisella palvelimella vieraileva tietokone. Hyökkäysten takana on mahdollisesti jokin valtio.

Kolme muuta hyökkäysten alla olevaa aukkoa ovat nekin Windowsissa. Kaiken kaikkiaan Microsoft korjasi 68 haavoittuvuutta, ja paikkaukset tavoittavat käyttäjät tyypillisesti 24 tunnin kuluessa, jos päivitysasetuksia ei ole muutettu.

Lue lisää: Vaarallinen haitta­ohjelma palasi, neuvoo ohittamaan tutun turva­keinon

Saat korjaukset heti kirjoittamalla Windows 10:n alapalkin hakuun Windows Update, valitsemalla Windows Updaten asetukset ja painamalla Tarkista päivitykset. Päivitysten lataamisen jälkeen tietokone tulee käynnistää uudelleen.

Windows 11:ssä pääset päivityksiin painamalla näppäimistön Windows-painiketta, valitsemalla avautuvan valikon oikeasta yläkulmasta Asetukset ja klikkaamalla sitten Windows Päivitä aukeavan ruudun vasemmasta reunasta.