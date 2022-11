Venäjää vastaan tehdyt verkkohyökkäykset keskittyvät aiempaa enemmän murtoihin ja tietovarkauksiin.

Anonymous-kollektiiviin kytkeytyvä Anonymous TV -kanava kertoo Twitterissä kollektiivin ja Ukrainan it-armeijan tehneen yhteensä 8000 kyberoperaatiota venäläisiä vastaan. Kohteeksi mainitaan erityisesti aseteollisuus.

– Ukrainan it-armeija ja Anonymous-kollektiivi ovat tehneet hyökkäyksiä 8000:ta venäläis­kohdetta vastaan. Kohteina olivat onnistuneesti puolustusteollisuus sekä valtiolliset disinformaatiokampanjat, Anonymous TV kirjoitti twiitissään.

Twitterissä on paljon Anonymous-kollektiivin nimen alla toimivia tahoja sekä valetilejä. Anonymous TV on kuitenkin näyttänyt aiemmin linkittyvänsä vahvasti Venäjän vastaisiin iskuihin sekä etenkin Anonymouksen Venäjää vastaan julkistamaan kybersotaan sekä siihen kytkeytyvään #oprussia-kampanjaan.

Ukrainan it-armeija (IT Army of Ukraine) puolestaan on ukrainalaisten sekä ulkomaalaisten vapaaehtoisten muodostama verkkoryhmä, joka tekee hyökkäyksiä Venäjää vastaan.

Näitä on aiemmin erottanut se, että Anonymous on löyhä kollektiivi, jonka operaatiot ovat salamyhkäisiä ja niihin kuuluvat tietomurrot ja -varkaudet.

Ukrainan it-armeija on toiminut pääsääntöisesti tekemällä palvelunestohyökkäyksiä avoimella Telegram-kanavalla annettuihin kohteisiin.

Vaikka Ukrainan it-armeijan iskuilla harvoin päästyään tunkeutumaan järjestelmiin, oikea-aikaisilla palvelunestohyökkäyksillä voi aiheuttaa kaaosta. Tällaisia iskuja ovat muun muassa varustekauppojen lamauttaminen Venäjän liikekannallepanon aikaan, kun pakkovärvätyt joutuivat hankkimaan suuren osan tarvikkeistaan itse.

Toinen esimerkki oli Venäjän veropalveluihin iskeminen juuri ennen veroilmoituksen viimeistä jättöhetkeä.

It-armeijan toiminta on kuitenkin selkeästi muuttumassa. Tällä ja kuluneella viikolla se kertoo useasta tekemäkseen väittämästä tietomurrosta.

Tänään it-armeija sanoo iskeneensä pankeista erillisiin Venäjän puolustusministeriön alaisiin rahalaitoksiin, joiden tehtävä on hoitaa ministeriön rahaliikennettä Venäjällä. Hakkerit sanovat muun muassa varastaneensa armeijan henkilökunnan puhelinnumeroita ja korttitietoja. Tiedot on julkaistu anonyymissä tiedostonjakopalvelussa.

Viime viikolla it-armeija kertoi myös yksityiskohtia syyskuussa tapahtuneesta hyökkäyksestä Venäjän suurimpiin pankkeihin ja maan kaasumaksuja välittävään kuuluvaan Gazprombankiin. Tähän mennessä on uskottu kyseessä olleen pelkkä palvelunestohyökkäys, mutta nyt ryhmä sanoo myös varastaneensa tietoja ja julkaisseensa niitä.

Tätä ennen ryhmä sanoi varastaneensa tietoja Venäjän keskuspankin verkosta ja julkaisseensa myös näitä tietoja.

Kaikki varastetuksi väitetyt tiedot ovat verkosta ladattavissa. Osa tiedostopaketeista on kooltaan kymmeniä gigatavuja.

Viime viikolla it-armeija ottaneensa kohteekseen Venäjän armeijaa tukevaan vapaaehtoistoiminnan, jossa toimitetaan sotilaille muun muassa talvivaatteita ja tarvikkeita. It-armeija sanoo sotkeneensa organisaation verkkosivut ja varastaneensa 650 000 vapaaehtoisen tiedot ja laittaneensa ne verkkoon ladattavaksi.