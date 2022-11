Huomattavan moni uhreista ei ole antanut lausuntoa poliisille.

Vastaamo-murron paljastumisesta on kaksi vuotta.

Lounais-Suomen poliisi muistutti perjantaina Vastaamo-tietomurron uhreja mahdollisuudesta antaa lausuma poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Psykoterapiakeskus Vastaamosta paljastui lokakuussa 2020 kymmeniätuhansia ihmisiä koskettanut tietovahinko, kun kiristäjä alkoi julkaista potilastietoja. Myös uhrien luottotietoja on käytetty väärin, ja poliisi uskoo ilmiön jatkuvan edelleen.

Poliisi pyytää kaikkia rikosilmoituksen tehneitä asianomistajia antamaan lausuman poliisin sähköisestä asiointipalvelusta löytyvän lomakkeen avulla. Lausuman avulla pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa asiassa.

Älä etsi linkkiä poliisin asiointipalveluun hakukoneen avulla. Kirjoita selaimen osoitekenttään poliisi.fi tai paina tätä linkkiä.

Poliisin mukaan noin 22 000 asianomistajaa on tehnyt rikosilmoituksen tapaukseen liittyen, mutta sähköisiä lausumia on annettu vasta noin 6 400. Lisäksi arviolta noin 10 000 uhria ei ole tehnyt rikosilmoitusta, joka on edellytys lausuman antamiselle.

Vastaamo-tutkinta on viime aikoina elänyt merkittävästi. Poliisi vangitsi poissaolevana 25-vuotiaan Julius Kivimäen epäiltynä törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Kivimäki myös lisättiin Euroopan etsityimpien rikollisten listalle. Hän on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin.

Ilman tehtyä rikosilmoitusta ei voi tulla kuulluksi asianomistajana.

Tietoturvasyistä poliisi ei lähetä asianomistajille henkilökohtaista kutsua eikä linkkejä kuulustelulomakkeelle. Jos sellaisia saat, ne ovat huijauksia. Älä avaa viesteissä olevia linkkejä.