Snellman on uusimassa järjestelmänsä, mutta tuntematon hyökkääjä ehti sisälle ensin, Yle kertoo.

Lihayhtiö Snellmanin tuottajille tarkoitetusta Anelma-tietojärjestelmässä havaittiin maanantaina tietomurto. Ylen mukaan yhtiöstä on mahdollisesti viety 4000 henkilön tietoja viime viikonlopun aikana.

Snellman on lähettänyt tekstiviestin niille, joiden henkilötunnus on ollut palvelussa. Näissä tapauksissa henkilön etunimi, sukunimi, osoite, pankkitilinumero ja henkilötunnus on saattanut päätyä ulkopuolisen tahon haltuun. Snellmanilla ei kuitenkaan ole tietoa, keiden kaikkien tiedot ovat vuotaneet. On myös mahdollista, ettei henkilötietoja ole vuotanut lainkaan.

Yhtiö arvioi hyökkääjän löytäneen Anelmasta hyökkäyksen jälkeen paikatun tietoturva-aukon, mutta ei välttämättä edes tietäneen, mitä tietoja järjestelmässä on. Ylen mukaan Snellman on tiennyt järjestelmässään olevasta haavoittuvuudesta ja on siirtymässä joulukuussa uuteen järjestelmään.

Hyökkääjän alkuperästä tai motiiveista ei ole tietoa. Ei siis esimerkiksi tiedetä, liittyykö tapaus Suomessa puhuttaneisiin ja venäläisten tekemiin hyökkäyksiin eri organisaatioita vastaan.

Lue lisää: Yle: Venäjä tunkeutui suomalaisiin yrityksiin – asian­tuntija varoittaa vaikenemisesta

Asiantuntijat arvioivat Ylelle äskettäin, että Venäjän hakkerit ovat sisällä eri organisaatioissa Suomessa, eikä uhrien todellista määrää tiedä kukaan.