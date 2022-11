Microsoftin mukaan Venäjän kyberaseet kehittyvät koko ajan. On väärinkäsitys, ettei se olisi saanut aiheutettua tuhoa Ukrainassa.

On väärinkäsitys, että Venäjän kyberhyökkäykset Ukrainaan ovat järjestään epäonnistuneet. Venäjä kehittää koko ajan aktiivisesti digitaalisia hyökkäysaseitaan, ja Ukrainassa on nähty jo 7. ja 8. sukupolven kyberaseita.

Näin sanoo Microsoftin turvallisuustoiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja Tom Burt videolla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa tänään julkaistavan Microsoftin vuosittaisen tietoturvaraportin aattona.

– Venäjä on aiheuttanut hyökkäyksillään menestyksekkäästi tuhoa monessa paikassa. Silti voidaan sanoa yleisesti, että Ukrainan puolustus on ollut Venäjän hyökkäyksiä tehokkaampaa. Lisäksi Ukraina on pystynyt elpymään vahingoista hyvin, Burt sanoo.

Ukrainan kyberpuolustuksen lukko on ollut siirtymä pilvipohjaisiin järjestelmiin, eli valtion data on hajautettu ympäri maailmaa sijaitseville palvelimille sen sijaan, että ne olisivat maan omissa ja itse operoimissa konesaleissa.

– Ennen sotaa laki kielsi tämän, mutta hyökkäyksen alussa Ukraina sääti viikossa lain, joka mahdollisti pilvisiirtymän. Kun laki astui voimaan, aloimme saman tien siirtää tietoja ukrainalaisten kanssa, Burt sanoo.

Nyt tiedot omilta palvelimiltaan pilviin on siirtänyt 17 tai 18 ukrainalaisministeriötä. Burtin mukaan pilvessä olevaa dataa on helpompi puolustaa, koska sitä voidaan turvata tekoälypohjaisin järjestelmin ja hyökkäykset on helpompi tunnistaa. Hyökkääjien toimintatavat ja haittaohjelmatunnisteet myös siirretään osaksi tietoturvaohjelmia, kuten Windows Defenderiä. Näin kaikki saman turvaohjelmiston käyttäjät ympäri maailman saavat puolustuskeinot käyttöönsä.

Tom Burt on Microsoftin asiakkaiden turvallisuudesta vastaava varatoimitusjohtaja.

– Olemme useaan otteeseen löytäneet tuhoavia kyberaseita ennen kuin ne ovat ehtineet aktivoitua. Mutta tämä on koko ajan käynnissä oleva operaatio. Venäläisten hyökkäykset kehittyvät koko ajan. Siksi seuraamme koko ajan venäläisten uusia tuhoaseita ja jaamme Ukrainalle uhkatietoa, Burt sanoo.

Yksi venäläisohjusten kohteista suurhyökkäyksen alkaessa 24. helmikuuta oli Ukrainan hallituksen datakeskus. Pilvi suojaa myös tältä, sillä sinne siirrettyä tietoa on vaikea tuhota ohjuksia ampumalla. Hyökkääjä ei tiedä, missä tieto sijaitsee ja jos tietäisikin, sotaa pitäisi laajentaa rajojen yli.

Burt nostaa yhdeksi Ukrainan kybersodan tärkeistä opeista Ukrainan hallituksen, kyberturvallisuusviranomaisten ja yritysmaailman saumattomaksi muuttuneen yhteistyön. Tässä olisi muulla maailmalla paljon opittavaa.

Microsoft ilmoitti tällä viikolla antavansa 100 miljoonan dollarin edestä uutta teknologia-apua. Tämä nostaa yhtiön tänä vuonna Ukrainaan antaman tuen arvoksi 400 miljoonaa dollaria, kertoo Reuters.