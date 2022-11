Salainen operaatio pyrki huolehtimaan tietojen turvaamisesta, Yle kertoo.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan tuli lukuisille suomalaisyrityksille kiire poistua Venäjän markkinoilta, mikä synnytti tarpeen turvata yhtiöiden tiedot. Ylen mukaan tämä toteutettiin salaisena operaationa tietojen pelastamiseksi pois Venäjältä. Aikaa oli yhtäkkiä vain kolme päivää Kremlin kerrottua kansallistamisen uhasta perjantaipäivänä.

– Olen eriyttänyt järjestelmiä parikymmentä vuotta. Ne ovat tyypillisesti 12–18 kuukauden projekteja ja nyt oli 72 tuntia aikaa tehdä sama, tietoturvayritys Truesecin tutkimusjohtaja Sami Laiho sanoo Ylelle viitaten maanantain takarajaan.

Laiho auttoi noin 20 suomalaista yritystä operaatiossa, jossa käytettiin ”kuolleen miehen kytkintä”. Järjestelmiin ohjelmointiin itsetuhoutumiskomento puolen tunnin päähän, ja tätä siirrettiin aina eteenpäin puolella tunnilla. Varmuuskopiot tuhottiin ja käyttöjärjestelmiä salattiin. Tiettävästi tiedot saatiin suojattua, ellei joku ehtinyt niitä kopioida ennen operaatiota.

Laiho on puhunut Venäjän uhkasta myös rajan tällä puolen. Hänen mukaansa on esimerkiksi mahdollista, että Venäjä pyrkii vakoilemaan suomalaisten päättäjien puhelimia. Laiho korosti IS Digitodaylle, että suojauksen pitäisikin olla ensisijaisesti puhelimessa.

– Järjestelmäsuojaukset pitää rakentaa sillä tavoin, että laite on suojattu, oli se millaisessa verkossa hyvänsä, Laiho sanoi.

Yle kertoi aiemmin tällä viikolla, että Venäjän hakkerit ovat tunkeutuneet suomalaisiin yrityksiin. Tunkeutumisten määrää ei tiedetä, mutta tavoitteena voi olla esimerkiksi pitkäaikainen vakoilu tai sabotaasin valmistelu.

– Valitettava tosiasia on se, että ne ovat monissa organisaatioissa sisällä, ei me voida sitä kiistää, toimitusjohtaja Aapo Cederberg kyberuhkia analysoivasta Cyberwatch Finlandista totesi Ylelle.