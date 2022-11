Venäjän hakkerit ovat tälläkin hetkellä sisällä useissa organisaatioissa, Yle kirjoittaa.

Venäjän valtion tukemat hakkerit pyrkivät jatkuvasti tukeutumaan Suomen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyviin organisaatioihin ja ovat myös onnistuneet useissa tapauksissa.

– Valitettava tosiasia on se, että ne ovat monissa organisaatioissa sisällä, ei me voida sitä kiistää, toimitusjohtaja Aapo Cederberg kyberuhkia analysoivasta Cyberwatch Finlandista sanoo Ylelle.

Tunkeutuminen alkaa esimerkiksi tarkasti kohdennetusta sähköpostiviestistä organisaation työntekijälle. Myös puhelimen salakuuntelu on mahdollista. Viikonloppuna uutisoitiin, että Britannian entisen pääministerin Liz Trussin puhelin hakkeroitiin hänen toimiessaan ulkoministerinä.

Tietoturvayhtiö Truesecin tutkimusjohtaja Sami Laiho sanoi Ilta-Sanomille, että myös suomalaispäättäjien pitää olla valppaana puhelinvakoilun suhteen.

– Se on mahdollista siinä määrin kuin muillekin valtioille. Olemme erilainen kohde kuin aikaisemmin. Meillä on yli 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, ja se on kohta Nato-raja. Varmasti olemme vakoilulle ja vaikuttamiselle mielenkiintoinen kohde, Laiho sanoi IS Digitodaylle.

Cederbergin mukaan Suomen kriittisiin kohteisiin on kohdistunut karkeasti 30 prosenttia enemmän hyökkäyksiä Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen. Paniikkiin ei ole syytä, mutta asioista pitäisi puhua avoimemmin. WithSecuren tietoturvajohtaja Erka Koivusen mukaan vallitsevaa vaikenemisen kulttuuria, josta takavuosina puhuttiin suomettumisena, pitäisi tuulettaa.

Suomessa on esitetty huolia jopa ulkoministeriön tietoturvaa kohtaan. Vuosi sitten ministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano ei ollut vakuuttunut Helsingin Katajanokalla remontoitujen tilojen suojauksista.

Johtaja arvioi, etteivät tilat täyttäneet tietoturvallisuuden perusvaatimuksia mahdollistaen liian hyvän näkyvyyden huoneesta toiseen.

– Tämä monitilaratkaisu, joka sinne toteutettiin, aiheuttaa kyllä merkittäviä haasteita luokitellun tiedon käsittelyyn. Eli useissa työtiloissa on lasiseinät, joiden läpi kaikki voivat nähdä, mitä toiset tekevät omissa työpisteissään, Uusikartano hahmotti IS Digitodaylle.

Ulkoministeriöstä paljastui vuonna 2013 merkittävä tietomurto. Arviolta Venäjältä alkanut ja vuosikausia jatkunut hyökkäys oli tuolloisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan (sd) mukaan vakava ja laaja.

