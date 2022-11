Professori varoittaa suomalaisia sini­silmäisyydestä: ”Tämä on keskustelu, joka pitää käydä”

Professori Valtteri Vuorisalo sanoo, että emme tiedä monen digitaalisen tuotteen hintaa niitä ostaessamme. Tämä on suuri turvallisuuskysymys.

Valtteri Vuorisalon mukaan Kiinalla on merkittävä kilpailuetu Suomeen verrattuna pidäkkeettömän tietojenkeruun myötä.

Asiat voivat maksaa joskus enemmän kuin mitä niiden hintalapussa lukee. Ostosten osamaksuna saattaa olla yksityishenkilölle yksityisyys.

Organisaatioiden tai valtioiden tapauksessa hinta voi olla yksityisyyden sijaan turvallisuus.

Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori sekä Fujitsu Finlandin julkishallinnon ja turvallisuuden toimialajohtaja Valtteri Vuorisalo antaa esimerkin. Hän sanoo ostaneensa hiljattain digiavustajan sisältäneen laitteen, eli käyttäjänsä ääneen esittämiin kysymyksiin vastaavan älykaiuttimen.

Hakutoimintojen ja kysymyksiin vastailun ohella digiavustaja muun muassa kytkeytyy osaksi niin Spotifya kuin Microsoftin toimisto-ohjelmistoa. Samalla se kerää tietoja käyttäjänsä tavoista ja tottumuksista lähettäen ne kehittäjälleen.

Laitteen hinta oli tarjouksessa 20 euroa. Hintalapusta huolimatta ollaan tilanteessa, jossa ihmiset tekevät ostoksia tietämättä, paljonko ne maksavat.

– Oliko ostos halpa vai kallis? Rahan lisäksi maksan siitä tiedoillani, mutta sen hintaa ei pysty määrittelemään. Tiedämme, paljonko maito maksaa, tätä emme. Se selviää vasta myöhemmin, Vuorisalo sanoo.

Toinen esimerkki samasta ovat älyrannekkeet- ja kellot, jotka mittaavat käyttäjiensä liikuntaa ja elintoimintoja. Niihin liittyy yksityisyyskysymyksiä, joita ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksikaan.

– Ne ovat tietoja, joita viranomainen ei saa käyttää turvallisuutemme suojelemiseen, mutta ihmiset lähettävät ne usein vapaaehtoisesti autoritaariseen Kiinaan. Kyseessä on systeeminen [toimintamalleja ja rakenteita ravisteleva] muutos, Vuorisalo toteaa.

Suurin osa kiinalaisyrityksistä sanoo säilyttävänsä eurooppalaiskäyttäjien tietoja Euroopassa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Samaan aikaan kiinalaisyrityksillä on velvollisuus tukea, auttaa ja tehdä yhteistyötä Kiinan turvallisuusviranomaisten kanssa, kuten käy ilmi akateemisesta tutkimuksesta.

Tampereella professorina työskentelevä Valtteri Vuorisalo on aloittanut hiljattain työt myös Fujitsu Finlandilla, joka on huoltovarmuuskriittinen organisaatio.

Vuorisalo perää asiasta keskustelua. Hänen mukaansa on tunnustettava, että meneillään on peli.

– Emme voi pelata jääkiekkoa, kun muut pelaavat jalkapalloa. Tämä on keskustelu, joka pitää käydä.

Suuri kysymys on se, mikä on Suomen paikka uudessa datataloudessa. Ihmisten tietovarannot ovat amerikkalais- tai kiinalaislähtöisten organisaatioiden hallussa, laitevalmistus käytännössä kokonaan kiinalaisilla. Eurooppalaisilla on jalansijaa lähinnä algoritmeissa eli digitaalisten palvelujen ja järjestelmien toimintalogiikan suunnittelussa.

– Menemmekö muiden mukana vai teemmekö jotain omaa? Edellinenkin on ihan ookoo, siitä pitäisi vain olla päätös. Nyt keskustelu ei elä, Vuorisalo toteaa.

Tällä hetkellä käytävä keskustelu on suppeaa ja yksittäisiin asioihin, kuten datasuvereniteettiin eli tietojen säilytyspaikkaan keskittyvää. Sitä voisi myös luonnehtia näpertelyksi.

– USA ja Kiina ovat pelanneet tätä peliä yli 10 vuotta. Kiinalla ei ole minkäänlaista normatiivista estettä tietojen keräämiselle ja käyttämiselle. Siellä tallennetaan 1,5 miljardin ihmisen tietoja joka sekunti, kun me vasta mietimme, mitä tehdään. Kilpailukyvyllisesti olemme heikossa hapessa.

Teknologiassa kärsimme edelleen tietynlaisesta sokeudesta, Vuorisalo toteaa. Organisaatiot ja ihmiset innostuvat helposti tekniikasta, mutta tekevät ostopäätökset teknologia edellä, eivätkä mieti, mihin tarkoitukseen sitä hankkivat. Yrityskielellä sanottuna strategia puuttuu. Liian usein fokus on itse järjestelmässä, ei lopputuloksessa.

– Tarvitaan strategia, visio ja toimintakulttuuri. Tulisi kysyä, millaisia vaikutuksia hankinnoilla on viiden vuoden kuluttua.

Kaikessa Suomi ei laahaa jäljessä. Vuorisalo ottaa esimerkiksi 5g-verkot. Kun Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, kaksi merkittävää 5g-verkkolaitetuottajamaata ovat Nato-maita. Tämä on kansallinen etu, jota kannattaa kansallisestikin vaalia ja edistää.

Keskustelun lisäksi Vuorisalo kaipaa sääntelyä, joka asettaa raamit teknologialle ja sen hyödyntämiselle. Ongelma on kuitenkin siinä, että regulaatio ei ole kovin nopeaa, mutta teknologisen kehityksen vauhti on eksponentiaalista. Tämä luo teknologioiden ja niitä ohjaavien standardien kehittäjille uudenlaista valtaa – myös turvallisuuden tuottamisessa.