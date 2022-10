DHL on huijarien suosikki Black Fridayn lähestyessä, mutta monia muitakin tuttuja brändejä väärinkäytetään.

Black Friday lähestyy. DHL:n nimissä on viime aikoina lähetetty runsaasti vääriä sähköposteja.

Kuljetusyhtiö DHL oli heinä–syyskuussa kyberrikollisten suosikki heidän lähettäessään petollisia sähköpostejaan ihmisille ympäri maailman. Tietoturvayhtiö Check Pointin Brand Phishing -raportin mukaan yli viidennes (22 %) huijaussähköposteista käytti DHL:n nimeä.

Vuoden yksi merkittävimmistä ostospäivistä, Black Friday, häämöttää noin kuukauden päässä, ja Check Point kehottaa kuluttajia pysymään valppaina verkkokaupan vilkkaimman sesongin alkaessa.

– Nyt, kun DHL johtaa brändiväärennöstilastoja, on erittäin tärkeää, että DHL:ltä lähetystä odottavat käyvät yhtiön virallisilla verkkosivuilla tarkistamassa pakettinsa tilanteen. Sähköpostiviesteihin ei kannata luottaa, eikä varsinkaan sellaisiin, joissa pyydetään antamaan omia tietoja, ohjeistaa Check Pointin tutkimusjohtaja Omer Dembinsky tiedotteessa.

DHL:n osuutta saattoi nostaa iso, kansainvälinen manipulointikampanja, josta logistiikkajätti varoitti itse juuri ennen vuosineljänneksen alkamista. Yhtiön näkyvyyttä loppuvuoden huijauksissa ennakoi vuodentakainen tilanne, jolloin DHL oli huijauksissa eniten esiintyvä brändi.

Check Point uskoo kyberrikollisten pyrkivän todennäköisesti hyödyntämään ostossesonkia uusien manipulointikampanjoiden avulla. Sähköpostien lisäksi suhtaudu varauksella esimerkiksi tekstiviesteihin, hakukoneiden esittämiin tuloksiin ja puhelinsovelluksiin.

DHL:n jälkeen väärennetyin brändi on Microsoft 16:lla prosentillaan. Kolmantena on yhteisöpalvelu LinkedIn (11 %), joka vielä alkuvuonna oli selvästi eniten huijauksissa käytetty brändi.

Kymmenen kärjessä on nyt ensimmäistä kertaa kuvaviestipalvelu Instagram osin, koska syyskuussa nähtiin Instagramin siniseen vahvistettu-merkkiin liittyvä huijauskampanja.

Viime kädessä rikollisten tavoitteena on saada uhri luovuttamaan henkilö- ja pankkitietonsa. Tämä tapahtuu tyypillisesti väärennetyllä verkkosivulla, joka on tehty näyttämään läheisesti brändin oikealta sivulta. Tunnusmerkkinä väärennöksestä on ainakin verkko-osoite, joka ei vastaa oikeaa. Osoite voi kuitenkin muistuttaa oikeaa läheisesti.

Useimmin väärennetyt brändit heinä–syyskuussa

DHL (mukana 22 prosentissa kaikista huijaussähköposteista) Microsoft (16 %) LinkedIn (11 %) Google (6 %) Netflix (5 %) WeTransfer (5 %) Walmart (5 %) Whatsapp (4 %) HSBC (4 %) Instagram (3 %)