Lehti: TikTok suunnitteli vakoilua sovelluksen avulla

TikTokin tarkoitus oli seurata tiettyjen amerikkalaisten sijaintia, Forbes kirjoittaa.

TikTokin kiinalaisomistus on herättänyt paljon huolta Yhdysvalloissa.

Videosovellus TikTokin kiinalainen emoyhtiö ByteDance aikoi seurata salaa tiettyjen yhdysvaltalaisten käyttäjien fyysistä sijaintia heidän mobiililaitteensa avulla, talouslehti Forbes kirjoittaa näkemäänsä aineistoon nojaten. Hankkeen taustalla on väitetysti TikTokin sisäinen auditointi- ja riskinhallintatiimi, joka normaalisti tutkii nykyisten ja entisten työntekijöiden väärinkäytösepäilyjä.

Forbes tietää ainakin kahdesta tapauksesta, joissa tiimi aikoi kerätä sijaintitietoja Yhdysvaltain kansalaisesta, joka ei ole koskaan ollut työsuhteessa TikTokin kanssa. Ei ole tiedossa, harjoitettiinko seurantaa oikeasti vai jäikö se harkinnan asteelle.

TikTok kiersi Forbesin kysymykset ja antoi vain yleisluontoisia vastauksia, joiden mukaan TikTok ”kerää summittaisia sijaintitietoja muun muassa personoidun sisällön esittämiseksi ja väärän toiminnan tunnistamiseksi”. Forbesin mukaan sen näkemät tapaukset eivät kuitenkaan liity tällaiseen normaaliin toimintaan.

Forbesin artikkeli osuu todella pahaan saumaan TikTokin kannalta. Pitkään Yhdysvaltain hallituksen epäsuosiossa ollut sovellus on neuvottelemassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa sopimuksesta, jonka toivotaan takaavan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ja mahdollistavan TikTokin toiminnan jatkumisen Yhdysvalloissa. Asiasta kirjoittaa The New York Times.

Tähänkin hankkeeseen on liittynyt epäselvyyksiä. Kesäkuussa kerrottiin TikTokin säilyttäneen lupaustensa vastaisesti joitakin käyttäjätietoja Kiinassa. Palvelu on vuodesta toiseen korostanut tietoja säilytettävän Yhdysvalloissa.

Kiinalaisilla työntekijöillä oli tiettävästi pääsy amerikkalaisten käyttäjien ei-julkiseen dataan, kuten syntymäpäiviin, puhelinnumeroihin muihin tietoihin, joita kerätään mutta jotka ei näy käyttäjien profiileissa.

Oletetusti ylivoimaisesti suurin osa käyttäjätietojen käsittelystä liittyi kyseiseen TikTokin projektiin, jonka tavoitteena on varmistaa näiden ei-julkisten tietojen pysyminen Yhdysvalloissa.

Tuolloin TikTok sanoi haluavansa poistaa kaikki epäilyt Yhdysvaltain käyttäjätiedon turvallisuudesta. Forbesin uusien paljastusten jälkeen epäilyjä voi olla entistä vaikeampi hälventää.