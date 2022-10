Kyberrikolliset iskevät kryptovaluuttahuijausten uhreihin ohittaen alkuperäiset huijarit.

Netin syövereistä on paljastunut uusi juoni, jossa rikolliset varastavat rahaa muiden konnien nenän edestä. Havainnot teki tietoturvayhtiö Trend Micro, joka antoi uudelle toimijalle nimeksi Water Labbu.

Water Labbu hyökkää krypto- eli virtuaalivaluuttateemaisille huijaussivustoille ja on tähän mennessä murtautunut 45:lle tällaiselle sivustolle. Hyökkääjä antaa alkuperäisen huijarin houkutella uhrin mukaan väärään sijoitustoimintaan ja lymyää sitten loisena välissä varastaakseen uhrin kryptovaluutan ennen alkuperäistä rikollista.

Käytännössä Water Labbu syöttää huijaussivustoille omaa koodiaan ja etsii uhrien kryptovaluuttalompakoita, joissa on paljon varoja. Sen jälkeen hänen koodinsa lähettää uhrille naamioidun lupapyynnön, joka päästää konnan käsiksi uhrin varoihin.

Trend Micro arvioi Water Labbun varastaneen jo vähintään noin 318 000 euron edestä uhrien varoja.

Kryptohuijaukset ovat yleistyneet Suomessa viime aikoina. Ne ovat uhrilleen varsin ikäviä muun muassa, koska rahoja on todella vaikea saada takaisin.

– Yleisesti voi sanoa, että ihmiset etsivät netin kautta erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa. Ja sitten he osuvat väärälle sivulle, eivätkä tee taustatyötä tarpeeksi. Ihmisille syntyy jonkinlainen sokeus, kun he päättävät lähteä mukaan, Helsingin poliisin rikostarkastaja Ismo Siltamäki kertoi IS Digitodaylle lähes vuosi sitten.

Huijauksia tehdään julkisuudesta tunnettujen ihmisten nimillä ja kasvoilla. Lisäksi verkkoon on tehty erittäin uskottavan tuntuisia talousanalyysejä sisältäviä sivuja, joiden tarkoitus on harhauttaa käyttäjäänsä.

Normaali varovaisuus on kuitenkin tässäkin tapauksessa valttia. Suhtaudu varauksella kaikkiin tuntemattomien tahojen lähettämiin sijoituskutsuihin, ja ota selvää kryptosivustojen taustoista ja toimintatavoista ennen mukaan lähtemistä.

Lue tarkasti kaikki mahdolliset lupakyselyt, jotka putkahtavat ruudullesi, äläkä hyväksy mitään, mistä et ole täysin varma.