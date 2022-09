Helsingin Sanomien mukaan konnat käyttivät rahoja rahapeleihin ja kryptovaluuttoihin.

S-Pankin kärsimä tietomurtosarja koskee jo noin 300:aa pankin asiakasta, tapauksen tutkinnanjohtaja kertoi Helsingin Sanomille. Aiemmin oli arvioitu, että petossarjassa olisi noin 200 asianomistajaa. Samalla varkauden kokonaismäärän arvioidaan ylittäneen miljoona euroa.

S-Pankin tietojärjestelmän haavoittuvuus mahdollisti rikollisille asiakkaiden verkkopankkitunnusten väärinkäyttämisen. Seurauksena tileille tunkeuduttiin ja niiltä vietiin rahaa. Tapaus on Suomen historiassa poikkeuksellinen, koska verkkopankkitunnukset ovat niin sanottu vahva tunnistautumisen muoto, jota on pidetty erittäin turvallisena.

Lue lisää: Kommentti: S-Pankin katastrofi iski arkaan paikkaan – nyt koetellaan ihmisten luottamusta

Tapauksella ei siis ole mitään tekemistä tietojen kalasteluun perustuvien hyökkäysten kanssa. Ne ovat erittäin yleisiä ja niitäkin ilmenee S-Pankin, mutta myös muiden pankkien ja tahojen, nimissä jatkuvina tekstiviesti- ja sähköpostikampanjoina.

– Uhrien rahoilla on lisäksi pelattu rahapelejä, ja sillä on saatu voittoa. Sekin on rikoshyötyä. Siinä puhutaan varovasti arvioiden noin 100 000 eurosta, rikoskomisario Klaus Geiger kertoo HS:lle.

Vangittuina olevat pääepäillyt, 16- ja 23-vuotiaat henkilöt, käyttivät rahaa oletetusti myös rahapeleihin, matkustamiseen, lähiomaisten velkojen maksamiseen, kryptovaluuttoihin, huumeisiin ja luksustuotteisiin, kuten Louis Vuittonin laukkuihin. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoshyödyn takaisin saaminen on kovan työn ja kaivamisen takana.