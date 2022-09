Suomessa käynnistyy hiljainen harjoitus, jolla on kuitenkin vaikutusta meihin jokaiseen.

Suomessa pidetään tiistaiaamuna alkaen kolmipäiväinen valmiusharjoitus, jossa pitkälle toista sataa organisaatiota harjoittelee yhteiskunnan kannalta vakavasta kyberhäiriöstä toipumista.

Kyberuhkat ovat ajankohtainen teema Venäjän hyökättyä sotilaallisesti Ukrainaan. Tieto22-harjoituksen infotilaisuudessa esitettiin kuitenkin kiinnostava arvio akuuttien uhkien todellisesta luonteesta.

– On puhuttu paljon Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja [Suomen] Nato-hakemuksesta, ja uhkakuvia on maalailtu. Silti on hyvä muistaa, että vakavistakin häiriöistä valtaosa on kuitenkin laiterikkoja, konfiguraatiovirheitä ja inhimillisiä erehdyksiä, teknologiayritys Tietoevryn turvallisuusjohtaja Jari Pirhonen sanoi Tieto22:n infotilaisuudessa maanantaina.

Pirhosen mukaan jo monta vuotta on ollut vallalla trendi, että ihmiset ovat aika herkkinä kaikkiin häiriöihin ja helposti epäillään jotain tietoturvahyökkäystä tai -ongelmaa.

– Vaikka epäillään pahinta, aika usein siellä takana on kuitenkin jotain muuta.

Tieto22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Se kulminoituu kolmipäiväiseen kriisitilanteita simuloivaan intensiivivaiheeseen tällä viikolla, ja tällä kertaa fokuksena ovat pankit ja finanssisektori.

Maanantain keskustelussa tuotiin esille, että ihmisten herkkyys kyberuhkille on myös hyvä asia ja todistaa ihmisten muuttuneen valppaammiksi tietoturvan suhteen. Asioita ei enää vähätellä niin kuin joskus ennen oli tapana.

Mutta miksi harjoituksen pitäisi kiinnostaa tavallisia ihmisiä?

– Tieto-harjoitus on tiedonvaihtoharjoitus ja se, että tietoa osataan vaihtaa jouhevasti erilaisten ihmisten ja organisaatioiden välillä eri tilanteissa on tärkeää, jotta pystytään nopeasti toimimaan ja selviytymään häiriötilanteista, sanoo Digipoolin valmiuspäällikkö Antti Nyqvist.

Digipooli on Huoltovarmuuskeskuksen digitaalisen yhteiskunnan varautumista edistävä yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaelin.

Pankkien turvallisuuteen on kohdistunut viime aikoina huolia muun muassa OP:n alkuvuonna kärsimän hyökkäyksen ja äskettäin S-Pankin kärsimän tietomurron seurauksena.

Keskimäärin Suomen finanssisektoria pidetään kuitenkin hyvin kyberuhkiin varautuneena.

Ilta-Sanomia kustantava Sanoma osallistuu Tieto22-harjoitukseen. Muita harjoitukseen osallistuvia tahoja ovat muun muassa DNA, Poliisi, Solita, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Palmia, Yle, Finanssiala, Turun seudun vesi, Apotti, Loihde, Atea ja Millog.