Viranomainen tutkii S-Pankin – tässä ohjeet uhreille

Tietosuojavaltuutettu kehottaa kiinnittämään huomiota etenkin tilitapahtumiin.

Tietosuojavaltuutettu tutkii, miten S-Pankki on huolehtinut tietojen suojaamisesta.

Tietosuojavaltuutettu kertoo selvittävänsä S-Pankin henkilötietojen tietoturvaloukkausta. Pankin järjestelmän virheen seurauksena epäillyt suomalaiset nuoret miehet käyttivät petostarkoituksiin lukuisten asiakkaiden verkkopankkitunnuksia.

– Tutkimme tapahtunutta henkilötietojen tietoturvaloukkausta ja selvitämme muun muassa, miten S-Pankki on huolehtinut tietojen suojaamisesta sekä reagoinut tietoturvaloukkaukseen, tietosuojavaltuutettu Anu Talus kertoo tiedotteessa.

S-Pankkia on syytetty vahingon vähättelystä. Pankki on ilmoittanut loukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle ja tehnyt tutkintapyynnön poliisille. Poliisilla on jo vangittuina henkilöitä rikoksesta epäiltyinä.

S-Pankki on luvannut korvata asiakkailleen kaikki häiriöstä johtuneet välittömät taloudelliset vahingot.

Toimisto antaa ohjeita tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille:

Ole yhteydessä S-Pankin asiakaspalveluun, jos epäilet olevasi tietoturvaloukkauksen kohteena.

Jos jouduit tietoturvaloukkauksen kohteeksi, tarkista ensin, mitä tietoja sinusta on voinut joutua ulkopuolisille. Voit kysyä lisätietoja S-Pankilta.

Kiinnitä huomiota ainakin tilitapahtumiin. Jos tilillä on tapahtumia, joita et ole itse tehnyt, ilmoita asiasta pankille. Myös esimerkiksi Oma luottokielto -merkinnän tekemistä voi tapauksesta riippuen olla syytä harkita.

Voit tarvittaessa pyytää tukea ja keskusteluapua esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä tai Mieli ry:n kriisipuhelimesta.

Lisää ohjeita löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston oppaasta.