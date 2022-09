Kyse on tavallisista kalastelutekstiviesteistä, mutta moni saattaa yhdistää ne aiemmin uutisoituihin S-Pankin tunnistautumisongelmiin.

S-Pankin nimissä lähetetään huijaustekstiviestejä, joilla yritetään kalastella pankkitunnuksia. Viesti perustuu säikyttelyyn, sillä vastaanottajan tilille väitetään lisätyn uusi maksunsaaja.

Tekstiviestissä on linkki S-Pankin sisäänkirjautumista jäljitteleville verkkosivuille, joihin uhrin on määrä syöttää pankkitunnuksensa.

Uskottavuuden lisäämiseksi huijaus tulee väärennetyllä SPankki-lähettäjänimellä, ja huijausviesti päätyy samaan viestiketjuun pankilta tulleiden aitojen viestien kanssa. Tekstiviestien lähettäjän väärentäminen on vanha ongelma, johon ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua.

Lue lisää: Huijarit jymäyttävät ihmisiä samalla kikalla vuodesta toiseen – loppua ei näy

Huijausviestin ajoitus on erittäin häijy, sillä S-Pankki kertoi tänä aamuna vakavasta tunnistautumisongelmasta, joka on päästänyt tunkeutujia satojen pankin asiakkaiden tileille. Luvattomien rahansiirtojen lisäksi toisten tunnuksilla on voinut kirjautua kolmannen osapuolen palveluihin, kuten pikavippifirmoihin ja omakantaan.