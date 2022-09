Uhri ei ole saanut kaikkia rahoja takaisin eikä saanut apua alan riidanratkaisijalta.

Kuka korvaa vahingon, kun työpuhelimen liittymä kaapataan ja pankkitilit tyhjennetään? Ainakin tuoreessa tapauksessa uhri itse.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE käsitteli tapausta, jossa nimeämättömän yrityksen hallituksen puheenjohtaja kärsi niin sanotusta sim swapping -hyökkäyksestä. Siinä rikolliset hankkivat sim-kortin uhrin nimissä ja pääsevät tällä tavalla käsiksi uhrin pankkitileihin.

Tässä tapauksessa rikolliset tunnistautuivat operaattorille asiakkaan henkilötunnuksilla ja tilasivat yrityksen omistamaan puhelimeen uuden sim-kortin. Kesäkuussa 2021 puhelin lakkasi toimimasta, ja rikolliset tyhjensivät tilit asiakkaan tietämättä. Hänen puhelimeensa ei enää tullut pankeilta vahvistustekstiviestejä rahojen siirroista.

Puheenjohtaja katsoi, että hänen yrityksensä vastuuvakuutuksen tulisi kattaa maksuvälinepetoksen vahingot, kaikkiaan 37 000 euroa. Perusteena on se, että vahinko on johtunut yrityksen omistamasta puhelimesta.

Vakuutusyhtiö puolestaan päätti vuosi sitten syyskuussa, että vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata rahallista menetystä, joka ei liity esine- tai henkilövahinkoon.

FINE on samaa mieltä.

Vahinko on niin kutsuttu puhdas varallisuusvahinko, joka on johtunut siitä, että vahinkoilmoituksen mukaan puhelin on jollain tapaa kaapattu rikollisten toimesta ja sitä käytetty maksuvälinepetoksen toteuttamisessa.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen, eikä suosita muutosta asiassa.

Tapauksesta ei selviä, millä tavalla rikolliset saivat uhrin henkilötiedot haltuunsa sim-kortin vaihtamiseksi. Tyypillisesti se voi tapahtua esimerkiksi tietoja kalastelemalla tai tietovuodon seurauksena.

FINE on ottanut kantaa lukuisiin muihinkin tapauksiin, joissa nettihuijarit ovat varastaneet rahaa myös tavallisilta kuluttajilta. Raju opetus on se, että joissakin tapauksissa uhri on lopulta jäänyt omilleen.