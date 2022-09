Toomas Hendrik Ilves puhui tietoturva-aiheisessa Herrasmieshakkerit-podcastissa Euroopan maiden kyberturvallisuudesta.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves suomii kovin sanoin Euroopan kyberpuolustusta, jonka hän sanoo perustuvan täysin väärään ajattelutapaan.

Ilves vieraili tietoturva-asiantuntijoiden Mikko Hyppösen ja Tomi Tuomisen vieraana näiden Herrasmieshakkerit-podcastissa.

Noin puolentoista tunnin englanninkielisessä jaksossa Ilves kritisoi Euroopan kyberpuolustuksen olevan rakennettu kokonaan vääristä lähtökohdista. Täällä kybermaailman ilmiöitä ei nähdä jatkumona, jolle kuuluvat niin salakirjoitusteknologiat, deepfake-videoväärennykset, palvelunestohyökkäykset ja informaatio-operaatiot. Kaikkiin suhtaudutaan tosistaan riippumattomina ilmiöinä, ja esimerkiksi Natolla ja muilla organisaatioilla on omat ”siilot” kaikkiin.

Tämä näkyy esimerkiksi siten, että Natolla on kyberpuolustuskeskus Tallinnassa ja strategisen viestinnän osaamiskeskus Riikassa, ja näiden toiminta on toisistaan erillistä. Lisäksi kyberpuolustusta tehdään kansallisella tasolla, eikä tieto maiden välillä kulje.

– Jos katsotaan venäläisiä ja kiinalaisia heidän ajattelutavassaan, kaikki on samalla jatkumolla, Ilves huomautti.

Ilves ehdotti ratkaisuksi arvopohjaista ja maantieteellisestä sijainnista riippumatonta demokraattisten maiden yhteistyötä kyberpuolustuksessa. Kyse ei olisi Nato-organisaatiosta, eikä sinne olisi asiaa epädemokraattisille maille. Tässä Suomen ja Viron kaltaisten pienten ja ketterien maiden tulisi toimia suunnannäyttäjinä.

Ilveksen mukaan suuri uhka turvallisuudelle on se, ettei Euroopassa nähdä, mistä todellinen kilpailu tulee. Tulevaisuuden teknologiataistelu käydään Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. EU:n rooli on joko olla kilpailussa mukana – mahdollisesti USA:n puolella – tai päätyä jomman kumman kainaloon.

– Kamppailemme liberaalia demokratiaa tukevaa Yhdysvaltoja vastaan enemmän kuin mitä olemme huolissamme verkkojemme haltuunotosta Huawein suunnalta, Ilves sanoi.

Venäjästä ei ole Ilveksen mukaan teknologiakilpailijaksi.

– Heillä on loistavia hakkereita, mutta he eivät keksi mitään. Siitä suunnasta ei tule kilpailua. He ovat hyviä ihmisten tappamisessa, mutta eivät muussa, Ilves sivalsi.

