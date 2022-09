Hakkerikollektiivi väittää hakkeroineensa Yandex Taksin järjestelmät.

Yandexin taksi Moskovassa elokuun puolivälissä. Yandex on suuri taksioperaattori Venäjällä.

Hakkerikollektiivi Anonymous sanoo iskeneensä Yandex-taksipalvelun järjestelmiin Venäjällä ja aiheuttaneensa liikenneruuhkan torstaina tilaamalla suuren määrä takseja samaan osoitteeseen Moskovassa.

Anonymousiin kytkeytyvä kuuluva Twitter-tili julkaisi videon, jossa näkyy takseja ruuhkassa Kutuzovski Prospektilla. Minuutin mittaisessa videossa näkyy useita kymmeniä takseja, jotka tukkivat katua. Lähellä ovat Voitonpuisto sekä Ukraina-hotelli.

Cyber Newsin mukaan liikennetukos kesti jopa kolme tuntia.

Anonymous sanoo hakkeroineensa Yandexin järjestelmän. EI ole tiedossa, tunkeuduttiinko järjestelmiin sisälle vai onnistuttiinko siihen generoimaan suuri määrä tilauksia ulkoa käsin.

Tekijästä ei ole täyttä varmuutta, sillä osa löyhän Anonymous-kollektiivin nimissä tehdyistä väitteistä väitteistä on aiemmin osoittautunut vahvasti liioitelluksi. Samainen Twitter-tili on kertonut aikaisemmin muun muassa todistetuista hakkeri-iskuista, joissa Venäjän television lähetyksiin on tuotu kuvaa sodan tuhoista Ukrainassa.

Tiedusteluasioista kirjoittavan South Frontin mukaan Yandex Taksin edustaja kertoi turvallisuusviranomaisten pysäyttäneen taksitilausten vyöryn ripeästi. Yandex sanoi kuljettajien istuneen ruuhkassa valetilauksista johtuen noin 40 minuutin ajan.

Yandex sanoi myös parantavansa algoritmejaan vastaavien hyökkäysten varalta. Mahdollisia korvauskysymyksiä nyt nähdystä käsitellään myöhemmin.

Anonymous liitti twiittinsä #OpRussia-tunnisteen. Hakkerikollektiivi on käyttänyt sitä kybersodassaan, jonka se julisti Venäjää vastaan suurhyökkäyksen alettua helmikuun lopussa.